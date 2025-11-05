Pra quem não viu: Brasileira leva cachorro pra conhecer neve e morre na nevasca

Labibi Amaral Mello, de 39 anos, morreu após sofrer um acidente de carro durante uma nevasca.
Ela retornava ao Brasil com a mãe e seus dois cachorros quando o veículo capotou em uma pista coberta de gelo perto de General Roca, cidade localizada na província de Rio Negro.
Labibi era chef, ativista animal e compartilhava sua viagem, planejada por três anos, com mais de 12 mil seguidores no Instagram.
A mãe dela sofreu ferimentos leves, mas foi medicada e recebeu alta. Os cães foram resgatados ilesos.
Segundo a CNN, Labibi morava em Marília, São Paulo, e tinha um sonho de levar a mãe e os cachorros para conhecer a neve.
Em uma das postagens, ela escreveu: 'Dirigi 5 mil km para ver isso. Para ter esse prazer de tirar exatamente essas fotos, para ver ele andando na neve, provando a sensação.'
'Todos os nossos familiares, amigos e parceiros que acompanharam esses dois anos de planejamento, torceram, se preocuparam com a gente, nosso muito obrigado', disse em outra publicação.
De junho a agosto, as temperaturas mínimas nessa região onde a brasileira perdeu a vida, podem chegar a -5?°C, com geadas frequentes.
Conhecida como Alto Valle del Río Negro, a região abrange as cidades de Cipolletti, General Roca, Allen e Villa Regina.
Ã? uma regiÃ£o conhecida principalmente por sua produÃ§Ã£o frutÃcola, especialmente maÃ§Ã£s e peras, que sÃ£o exportadas para todo o mundo.
Originalmente uma região de estepes áridas, o Alto Valle foi transformado em uma área produtiva graças a projetos de irrigação implantados no início do século 20.
Além da fruticultura, o Alto Valle abriga diversas indústrias agroalimentares, como usinas de sucos, frigoríficos, empacotadoras e fábricas de conservas.
Nos últimos anos, houve também uma crescente produção de vinhos patagônicos, com destaque para vinícolas que exploram o potencial climático da região.
A região também tem um forte apelo turístico, com paisagens de contrastes entre vales férteis e o deserto patagônico.
A proximidade com destinos naturais como Bariloche e a Linha dos Andes também chama a atenção de turistas.