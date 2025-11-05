História

Estátua humana de 12 mil anos fincada em parede intriga pesquisadores na Turquia

Uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta intrigante em Göbeklitepe, no sudeste da Turquia.

Por Lance
Wikimedia Commons/Dosseman

Esse santuário monumental é considerado o mais antigo do mundo e é Patrimônio da UNESCO.

Wikimedia Commons/Teomancimit

O achado surpreendeu os pesquisadores por ter sido deliberadamente posicionado na horizontal.

Wikimedia Commons/Dosseman

O Ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, sugeriu que a estátua é provavelmente parte de algum tipo de cerimônia ritualística.

Reprodução/YouTube

A hipótese endossa a tese de que Göbeklitepe era um centro de rituais no qual representações antropomórficas tinham uma função central.

Wikimedia Commons/Rolfcosar

“Esta nova descoberta em Göbeklitepe lançará luz sobre os rituais e sistemas de crenças do Neolítico”, afirmou Ersoy.

Wikimedia Commons/Dosseman

A descoberta faz parte do 'Projeto Legado para o Futuro', que combina escavação e a preservação das estruturas do sítio.

JR Harris/Unsplash

Este projeto já implementou várias ações significativas, como a reconstrução de pilares maciços de toneladas.

Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon

Também já promoveram o reforço das paredes usando argamassa misturada com pelo de cabra e o transplante de aproximadamente mil oliveiras para preservar o cenário histórico.

Nika Benedictova/Unsplash

Além da proteção das estruturas, o plano prevê melhorias para receber visitantes, como a construção de um centro de apoio e a implementação de trilhas de acesso.

Wikimedia Commons/Hamdigumus

“Nosso objetivo é administrar o interesse global em Göbeklitepe de forma sustentável, garantindo que o local permaneça protegido e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas vivenciem sua herança única”, disse Ersoy.

Wikimedia Commons/Beytullah eles

Descoberto em 1994, o sítio arqueológico Göbeklitepe, datado do período neolítico, fica próximo à cidade de ?anl?urfa, na Turquia.

Wikimedia Commons/Hamdigumus

Datado de cerca de 9.600 a.C., ele antecede a agricultura, a cerâmica e até mesmo Stonehenge e as pirâmides do Egito!

DAI/Unesco

O local é formado por círculos de pilares de pedra em formato de “T”, alguns com mais de cinco metros de altura e pesando toneladas.

Wikimedia Commons/Dosseman

Muitos desses pilares exibem esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas estilizadas, indicando um avançado nível artístico e simbólico.

Wikimedia Commons/Dosseman

O mais surpreendente é que tudo foi construído por comunidades de caçadores-coletores, o que desafia a ideia de que grandes construções só surgiram após a agricultura.

Wikimedia Commons/Dosseman

Veja Mais