Galeria Famosos que têm diabetes; saiba como evitar a doença Em 15 de abril de 1923, a insulina se tornou disponível para uso em larga escala por pacientes que sofrem de diabetes. A insulina é um hormônio responsável pela redução da taxa de glicose no sangue e essencial na síntese de proteínas e no armazenamento de gorduras. Por Lance

ciancak_1690 - Flickr