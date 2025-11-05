Hotel construído há duas décadas e nunca inaugurado vai ser demolido na Espanha

Chamado de El Algarrobico, o empreendimento foi construído em 2003 e paralisado em 2005 por violar leis ambientais.
O hotel, projetado para ter 21 andares e mais de 400 quartos, estava em uma área não urbanizável e protegida pela Lei de Costas (1988).
Essa lei não permite construções em zonas litorâneas consideradas sensíveis da Espanha.
Ao longo de mais de 20 anos, o esqueleto do hotel tornou-se um sÃmbolo de desrespeito Ã s normas ambientais, resistindo a diversas ordens judiciais de demoliÃ§Ã£o.
Durante todo esse tempo, a construtora Azata del Sol se esforçou para evitar a destruição ou obter indenização.
No entanto, em fevereiro de 2024, o governo espanhol anunciou a expropriação do terreno para demolir o hotel e restaurar a área.
O custo da demolição será assumido pelo Estado, enquanto a Junta da Andaluzia ficará responsável pela limpeza e recuperação ambiental.
O governo espanhol decidiu expropriar o terreno após anos de omissão das autoridades locais, especialmente do município de Carboneras, que não cumpriu as ordens judiciais para demolir o empreendimento ilegal.
Localizado a cerca de 30 km a leste de Almería, o Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar é uma reserva natural de paisagens vulcânicas, enseadas escondidas e biodiversidade marinha.
Foi o primeiro parque marítimo-terrestre da região, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1997.
A cidade de Almería, onde o hotel foi construído, fica localizada no sudeste da Espanha, na comunidade autônoma da Andaluzia.
Banhada pelo Mar Mediterrâneo, é uma das regiões mais ensolaradas da Europa, com paisagens que incluem até mesmo desertos áridos.
Essa característica fez de Almería um local popular para a filmagem de faroestes e outros filmes nas décadas de 1960 e 1970, com destaque para os chamados westerns spaghetti
Muitos deles foram gravados no Deserto de Tabernas, que ainda hoje abriga cenários e parques temáticos dedicados ao cinema.
Além de sua importância cinematográfica, Almería possui um rico patrimônio histórico. A Alcazaba de Almería, uma fortaleza muçulmana construída no século 10, oferece vistas espetaculares.
No centro histórico, a Catedral da Encarnação é uma das atrações. Construída no século 16 com características góticas e renascentistas, ela funcionou como fortificação contra ataques piratas.
Além disso, a região de Almería é um importante polo agrícola, conhecida como a 'horta da Europa' devido às suas vastas estufas que produzem grande parte dos legumes consumidos no continente.