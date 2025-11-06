Desmatamento causa invasão de papagaios em cidade argentina

Esses carismáticos psitacídeos causam transtornos ao morderem cabos elétricos, provocando apagões frequentes.
Além disso, enlouquecem os habitantes locais com seus gritos incessantes e a constante 'chuva' de excrementos que deixam por todos os lados.
Segundo especialistas, o desaparecimento das encostas faz com que os animais busquem comida, abrigo e água em cidades mais próximas.
Em setembro de 2024, reportagem da CNN mostrou que Hilario Ascasubi tem, de acordo com estimativas, cerca de dez aves para cada morador
Essas aves passaram a buscar abrigo na cidade durante o outono e o inverno nos últimos anos. No verão, as aves migram em direção às falésias da Patagônia, no sul, onde ocorre o período de reprodução.
Para quem está na cidade, é comum avistar centenas de papagaios pousados sobre cabos elétricos, postes e sobrevoando os céus ao entardecer.
Os cenários impressionam e teve gente comparando a situação com o clássico filme de Alfred Hitchcock, 'Os Pássaros' lançado em 1963.
Autoridades e especialistas discutem medidas de controle, mas a reprodução rápida das aves dificulta qualquer solução definitiva.
Os habitantes testaram diversos métodos para espantar os papagaios, como sons altos e lasers, porém nenhum deles surtiu efeito.
Fazem parte dessa família: papagaios, periquitos, araras, cacatuas, jandaias, maritacas e outros pássaros semelhantes.
Os psitacídeos são considerados uma das aves mais inteligentes do planeta; contam com um cérebro grande em relação ao tamanho do corpo, o que lhes permite aprender truques, imitar sons e até mesmo resolver problemas simples.