Desmatamento causa invasão de papagaios em cidade argentina

De acordo com biólogos, milhares dessas aves, com plumagens verde-amarelas e vermelhas, migraram para a área urbana após serem expulsas pelo desmatamento das colinas vizinhas.

Por Lance
Esses carismáticos psitacídeos causam transtornos ao morderem cabos elétricos, provocando apagões frequentes.

Além disso, enlouquecem os habitantes locais com seus gritos incessantes e a constante 'chuva' de excrementos que deixam por todos os lados.

Segundo especialistas, o desaparecimento das encostas faz com que os animais busquem comida, abrigo e água em cidades mais próximas.

Em setembro de 2024, reportagem da CNN mostrou que Hilario Ascasubi tem, de acordo com estimativas, cerca de dez aves para cada morador

Essas aves passaram a buscar abrigo na cidade durante o outono e o inverno nos últimos anos. No verão, as aves migram em direção às falésias da Patagônia, no sul, onde ocorre o período de reprodução.

Para quem está na cidade, é comum avistar centenas de papagaios pousados sobre cabos elétricos, postes e sobrevoando os céus ao entardecer.

Os cenários impressionam e teve gente comparando a situação com o clássico filme de Alfred Hitchcock, 'Os Pássaros' lançado em 1963.

Autoridades e especialistas discutem medidas de controle, mas a reprodução rápida das aves dificulta qualquer solução definitiva.

Com poucos predadores naturais e clima favorÃ¡vel, os bandos continuavam crescendo e mantendo o problema ativo na regiÃ£o.

Os habitantes testaram diversos métodos para espantar os papagaios, como sons altos e lasers, porém nenhum deles surtiu efeito.

Os psitacÃ­deos sÃ£o amplamente distribuÃ­dos em regiÃµes tropicais e subtropicais do mundo, sendo encontrados principalmente na AmÃ©rica do Sul, AustrÃ¡lia e Ãfrica.

Fazem parte dessa família: papagaios, periquitos, araras, cacatuas, jandaias, maritacas e outros pássaros semelhantes.

Os psitacídeos são considerados uma das aves mais inteligentes do planeta; contam com um cérebro grande em relação ao tamanho do corpo, o que lhes permite aprender truques, imitar sons e até mesmo resolver problemas simples.

