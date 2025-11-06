As montanhas-russas mais altas do mundo e a velocidade que alcançam

Intimidator 305 - Estados Unidos - Fica no parque Kings Dominion, em Doswell, na Virginia.
Inaugurada em abril de 2010, tem uma queda de 91,4 metros, com velocidade de 144,7 km/h. A queda tem um ângulo de 85 graus!
Leviathan - Canadá - O brinquedo gigante de aço fica no norte de Wonderland, em Vaughan, Ontario.
Inaugurada em maio de 2012, Leviathan tem uma queda de 93,2 metros. O visitante faz a curva num túnel após atingir 147,9 km/h de velocidade!
Millenium Force - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, no estado de Ohio.
Construída em 1999, ela quebrou recordes mundiais na época, dando origem à categoria Giga, para mais de 91,4 metros (extensão da sua queda). Velocidade de 149,4 km/h.
Steel Dragon 2000 - Japão - no parque de diversão Nagashima Spa Land na Prefeitura de Mie do Japão.
Construída no ano 2000, tem uma queda de 93,5 metros (a partir de uma altura de 96,9 metros). Velocidade de 152,6 km/h, num ângulo de 68 graus.
Fury - Estados Unidos - Essa montanha-russa tem 99 metros de altura no ponto mais elevado e a queda é de 97,5 metros a uma velocidade de 152,6 km/h.
A montanha-russa Fury fica num parque em Carowinds, na Carolina do Norte. Foi inaugurada em 2015.
Em julho de 2023, um susto. O brinquedo gigantesco teve que ser interditado porque surgiu uma rachadura numa das colunas de sustentação. Um visitante gravou imagens da falha e alertou aos seguranças do parque.
Red Force - Espanha - Fica no parque temático Ferrari Lanc, em Salou, Tarragona.
Inaugurada em abril de 2017, a Red Force tem 11,9 metros de altura. A queda é de 109,7 metros numa velocidade de 179,6 km/h - o que faz com que a descida tenha apenas 25 segundos!
Tower of Terror (Torre do Terror) - Austrália - Fica no Dreamworld Theme Park em Queensland.
Superman Escape from Krypton - Estados Unidos - Fica em Sex Flags Magic Kingdom, na Califórnia.
Inaugurada em 1997, tem uma altura de 126,4 metros. A queda é de 100 metros , a 167 km/h.
Top Thrill Dragster - Estados Unidos - Fica em Cedar Point, em Sandusky, Ohio (onde também fica a Millennium, outra montanha-russa desta seleção). A Top Thrill Dragster é assustadora. É a segunda maior montanha-russa do mundo, atrás apenas da Kingda Ka.
Os visitantes sobem a 128 metros de altura e descem numa queda de 121,9 metros, a uma velocidade espantosa de 192,9 km/h.
As montanhas-russas de grandes parques têm um sistema de proteção rigoroso, o que dá segurança aos visitantes. Mas já houve sustos. Em junho de 2023, onze pessoas ficaram penduradas de cabeça pra baixo no carrinho de uma montanha-russa que travou na China.
Foi na montanha-russa do Nandaihe International Entertainment Center, na cidade de Qinhuangdao, na província de Hebei. Vídeos do momento de pânico das pessoas circularam pela internet. Mas todos foram retirados em segurança e ninguém se feriu.
Kingda Ka - Fica no parque Six Flags Great Adventure, em Jackson Township, na cidade de Nova Jersey, a cerca de 125 km de Nova York.
Inaugurada em 21/5/2005, atrai quem curte aventura com elavada dose de adrenalina. A Kingda Ka tem incríveis 139 metros (a altura de um prédio de 40 andares), sendo a maior do mundo. E alcança uma velocidade de até 206 km/h.