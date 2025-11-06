Entretenimento

Aos 92 anos, Ary Fontoura concorre a influenciador do ano

O ator Ary Fontoura, dos maiores do Brasil, segue em alta no mundo das redes sociais. Não à toa, está indicado ao prêmio de melhor influenciador do ano pelo 'NaTelinha', do Uol.

Por Lance
Reprodução

Mesmo aos 92 anos, o renomado ator ganhou o público com sua autenticidade e amor pela vida. Assim, concorre com Álvaro, Blogueirinha, Felca, Igor do Flow e Virgínia Fonseca pelo posto.

Divulgação/João Miguel Jr./TV Globo

Ele, aliás, provou que idade não é desculpa para cuidar da saúde. O ator compartilhou nas redes sociais parte da sua rotina de treinos na academia.

Montagem/Reprodução @aryfontoura

No vídeo, ele aparece fazendo exercícios para membros superiores e inferiores: 'Hoje não tem zuera (sic)! É só para lembrar de se cuidar um pouquinho. Bom fim de semana', escreveu. 'Está vendo isso aqui, meu filho? Se não cuidar, não anda, não faz nada', completou Ary.

Montagem/Reprodução @aryfontoura

Vamos, então, saber um pouco mais sobre a carreira deste excelente e para lá de querido ator brasileiro, que segue cativando a paixão de seus seguidores.

Reprodução/Instagram

Nascido em Curitiba, no Paraná, em 27 de janeiro de 1933, Ary conta com mais de 50 novelas no currículo, tornando-se um dos atores mais aclamados e queridos do Brasil.

Wikimedia Commons/Humor Multishow

Ary iniciou sua jornada artÃ­stica em 1961, quando foi 'descoberto' pela produÃ§Ã£o da primeira sÃ©rie feita para TV no Brasil: 'O Vigilante RodoviÃ¡rio'.

DivulgaÃ§Ã£o/JoÃ£o Miguel Jr./TV Globo

Sua estreia na TV Globo aconteceu ainda nos anos 1960, e desde então ele se tornou presença constante em novelas, minisséries e programas de humor. Ao longo da carreira, Ary interpretou personagens memoráveis que vão de tipos cômicos a papéis dramáticos.

Divulgação/TV Globo

Em 1985, Ary brilhou como Florindo 'Seu Flô' Abelha em 'Roque Santeiro', uma das novelas mais aclamadas da TV brasileira.

Reprodução

Em 1989, interpretou o Coronel Artur da Tapitanga em outra novela muito popular da época: 'Tieta'.

Reprodução/TV Globo

Outro personagem marcante foi o excêntrico doutor Lutero, de 'Amor à Vida', exibida pela TV Globo em 2013.

Divulgação/TV Globo

Outras novelas marcantes da carreira de Ary Fontoura são: 'Dancin' Days', de 1978; 'A Viagem', de 1994; 'A Favorita', de 2008; e 'Êta Mundo Bom!', de 2016.

Divulgação/Inácio Moraes/TV Globo

Mais recentemente, Ary trabalhou em 'A Dona do Pedaço', exibida em 2019 e 'Fuzuê', de 2023.

Reprodução/TV Globo

Em 2025, o ator repete o papel de Joaquim Pereira (o 'Quinzinho') em 'Êta Mundo Melhor!', continuação direta de 'Êta Mundo Bom!'.

Divulgação/Edu Lopes/TV Globo

Além das novelas, Ary Fontoura também é reconhecido por seu carisma e bom humor. Na Globo, ele já participou de vários seriados e programas humorísticos, como 'Sai de Baixo', 'Sítio do Picapau Amarelo' e 'A Diarista'.

Reprodução/TV Globo

O ator também brilhou no cinema e no teatro, atuando em dezenas de filmes e peças ao longo dos anos.

Divulgação/Fábio Rocha/TV Globo

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia de Covid-19, Ary virou um fenômeno nas redes sociais, compartilhando momentos descontraídos com os fãs.

Montagem/Reprodução/Instagram

Em novembro de 2025, o ator já conta com 6,7 milhões de seguidores só no Instagram. Em mais de seis décadas de carreira, Ary Fontoura se consolidou como um ícone da dramaturgia brasileira e não há dúvidas: continua acumulando admiradores até hoje.

Divulgação/Alessandra Lima/TV Globo

