Gene Hackman tem coleção de arte leiloada em tributo ao seu legado

O acervo reúne pinturas, livros, pôsteres e até troféus do Globo de Ouro. Entre as obras, destacam-se Figure on the Jetty, de Milton Avery, avaliada em até 700 mil dólares, e Green, de Richard Diebenkorn, estimada em até 500 mil.
Hackman, que faleceu aos 95 anos, em fevereiro de 2025, era apaixonado pelas artes e atuou como patrono cultural em Santa Fe. O leilão homenageia sua trajetória e o legado que deixou como artista e colecionador.
A distribuição dos bens milionários de Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa, aliás, pode ser definida pelo intervalo na morte do casal. As investigações policiais apontam que o ator teria morrido uma semana depois de Arakawa.
De acordo com o jornal “Daily Mail”, se a legislação americana for cumprida à risca toda a herança do casal irá para os três filhos que Gene Hackman teve em seu primeiro casamento: Christopher, Elizabeth e Leslie. Isso porque o ator teria herdado os bens da esposa e, ao vir a óbito uma semana depois, os valores totais ficariam integralmente para seus filhos.
Caso as mortes de Hackman e Arakawa fossem declaradas simultâneas, os familiares da esposa do ator herdariam o seu patrimônio. Pela lei americana, para isso os óbitos deveriam ter intervalo máximo de 120 horas. O casal deixou uma mansão avaliada em 3,8 milhões de dólares e fundos que totalizaram 80 milhões de dólares.
Gene Hackman, de 95 anos, e Betsy Arakawa, 63, foram encontrados sem vida no dia 27/02 na residência onde moravam, no estado do Novo México (EUA).
Segundo as suspeitas da polícia, Betsy teria morrido no dia 11/02 em decorrência de hantavirose, doença viral causada por roedores. Já Gene Hackman, que estava com a saúde debilitada e sofria de alzheimer em estágio avançado, veio a óbito em 18/02.
Após deixar o serviço militar, ele estudou atuação na Pasadena Playhouse, na Califórnia. Apesar de inicialmente ser desencorajado por um instrutor que disse que ele não tinha futuro na atuação, Hackman persistiu e acabou se mudando para Nova York, onde começou a trabalhar em teatro e televisão.
Sua grande chance no cinema veio em 1967, quando ele foi escalado para o filme 'Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas'. A atuação rendeu a ele sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, consolidando-o como um talento a ser observado.
Dois anos depois, Hackman foi mais uma vez indicado ao Oscar, dessa vez como Melhor Ator Coadjuvante, por 'Meu Pai, um Estranho' (1970). Hackman continuou a impressionar a crítica e o público com papéis memoráveis em filmes como 'Operação França' (1971), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator.
O filme, dirigido por William Friedkin ('O Exorcista', 1973), tornou-se um clássico do cinema policial e destacou o talento de Hackman para interpretar personagens intensos e realistas.
Outros papéis marcantes dessa década incluem 'O Destino do Poseidon' (1972) e 'Espantalho' (1974), além do aclamado 'A Conversação' (1974 - foto), de Francis Ford Coppola, no qual entregou uma de suas performances mais sutis e introspectivas.
Nos anos 1980 e 1990, Hackman continuou a brilhar em papéis de destaque, incluindo sua interpretação como o vilão Lex Luthor na franquia Superman ao lado de Christopher Reeve. Em 1993, ganhou seu segundo Oscar, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante no faroeste 'Os Imperdoáveis' (1992).
Alguns outros sucessos estrelados por Hackman fora: 'Mississippi em Chamas' (1988) - pelo qual recebeu mais uma indicação ao Oscar de Melhor Ator -, 'Maré Vermelha' (1995) e 'Inimigo do Estado' (1998).
No início dos anos 2000, Hackman continuou atuando (na foto em 'Os Excêntricos Tenenbaums', 2001), mas decidiu se aposentar oficialmente após 'Uma Eleição Muito Atrapalhada' (2004).
'Nos últimos anos, me disseram para não dizer isso, caso surgisse algum papel realmente maravilhoso, mas eu realmente não quero mais fazer isso', comunicou em 2004.
Além de sua carreira no cinema, Hackman também se aventurou como escritor e chegou a lançar diversos romances. Na vida amorosa, Hackman se casou duas vezes e teve três filhos. Ele e a pianista Betsy Arakawa (foto) começaram a se relacionar ainda nos anos 1980 e eram casados desde 1991.