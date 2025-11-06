Entretenimento De Vale Tudo ao Afropunk: Lucas Leto vira apresentador na Globo Lucas Leto, conhecido por interpretar o Sardinha no remake de 'Vale Tudo', foi escolhido pela Globo para apresentar o festival Afropunk ao lado de Kenya Sade. O evento, realizado em Salvador, celebra a cultura negra e contará com artistas como Liniker, Péricles, BK, Coco Jones e Nubia. Por Lance

Reprodução do Instagram @lucasleto