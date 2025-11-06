Entretenimento

De Vale Tudo ao Afropunk: Lucas Leto vira apresentador na Globo

Lucas Leto, conhecido por interpretar o Sardinha no remake de 'Vale Tudo', foi escolhido pela Globo para apresentar o festival Afropunk ao lado de Kenya Sade. O evento, realizado em Salvador, celebra a cultura negra e contará com artistas como Liniker, Péricles, BK, Coco Jones e Nubia.

Por Lance
A transmissão ao vivo acontecerá no Multishow e no canal Bis, enquanto os melhores momentos serão exibidos na Globo nos dias 8 e 9 de novembro.

Lucas vem se destacando na emissora, após sua participação no Dança dos Famosos e o sucesso em Vale Tudo. O convite reforça sua ascensão e conexão com a diversidade cultural representada pelo festival.

Ele simplesmente conquistou o público com sua interpretação de Sardinha, assistente de direção em uma agência de influenciadores, no remake da novela - sucesso em todo o país.

Na trama, Leto se destacou como um dos poucos personagens a atrair um público jovem, tradicionalmente menos interessado em novelas.

Recentemente, em entrevista à coluna “Veja Gente”, ele se autodenominou 'amuleto da sorte' da produção, refletindo a importância de seu papel no elenco. Leto ainda compartilhou os desafios impostos pela rotina intensa de gravações, que limitou seu tempo livre.

'Gosto de pedalar, ir à praia, dar uns rolês, mas o ritmo frenético não deixa', revelou. Apesar disso, ele afirma que está satisfeito com a experiência. 'Está valendo. Vale tudo, não é?', completou, de forma descontraída.

Em participação no “Domingão do Huck”, em 24 de agosto, Lucas Leto causou desconforto ao mencionar um grupo privado do elenco da novela, o 'Vale Nada', sem incluir o nome de Cauã Reymond, que estava ao seu lado no programa.

Apesar do tom descontraído de Leto, o público percebeu o 'climão' entre os dois. Cauã, que interpretou César na trama, já esteve envolvido em polêmicas nos bastidores da novela, incluindo rumores de desentendimentos com Bella Campos e Humberto Carrão.

Leto enfrentou uma rotina intensa para conciliar sua participação no quadro Dança dos Famosos, do “Domingão com Huck”, com as gravações da novela “Vale Tudo”.

Em entrevista ao “Splash”, do portal UOL, Leto contou que em um dia típico chegava aos estúdios da Globo por volta das 9h e só retornava para casa após as 22h30, somando mais de 13 horas de trabalho.

Em uma ocasião, ele precisou interromper um ensaio para gravar cenas da novela, retornando em seguida para continuar os preparativos para o programa de dança.

Apesar da sobrecarga, o jovem ator expressa satisfação com a experiência. 'Percebi a loucura que é fazer dois produtos grandes ao mesmo tempo, mas tô muito feliz', afirmou.

Lucas Leto nasceu em Salvador no dia 13 de janeiro de 1999. Ele iniciou sua trajetória artística na adolescência, participando de peças teatrais e realizando experiências no cinema.

Antes de conquistar espaço na televisão, ele já contou em entrevistas que trabalhou como entregador de panfletos, monitor de escola e assistente de câmera.

Em 2018, ele se mudou o Rio de Janeiro para integrar o elenco do musical 'Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro'. O destaque na peça rendeu o convite para sua primeira novela, “Bom Sucesso”, de 2019, onde interpretou Waguinho.

Sua performance chamou a atenção e, em 2022, foi escalado para o remake de “Pantanal”, vivendo Marcelo, filho de Tenório, personagem de Murilo Benício.

No cinema, estreou na produção “Vizinhos”, em 2022, ao lado do humorista Leandro Hassum. No ano seguinte, fez parte do elenco de “Um Ano Inesquecível - Outono”, com direção de Lázaro Ramos.

Agora, Leto alçou voos mais altos na teledramaturgia com sua performance em 'Vale Tudo', escrita por Manuela Dias, um remake do sucesso de 1988.

