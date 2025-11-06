Entretenimento Ray Conniff: nascia há 109 anos o maestro que teve no Brasil uma plateia fiel Em 6 de outubro de 2025 completam-se 109 anos do nascimento de Ray Conniff, maestro, arranjador e trombonista norte-americano que marcou gerações com sua mistura inconfundível de orquestra e vozes. Por Lance

Reprodução de Youtube