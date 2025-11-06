Cápsula feita para ‘viver’ no fundo do mar tem cozinha e beliches; veja!

A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.
Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.
Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.
Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.
Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.
O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.
Nelas, eles podem permanecer submersos por vários dias ou até semanas, praticamente vivendo no ambiente marinho.
Ao todo, a cápsula mede 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura.
Dentro, há apenas comodidades essenciais como beliches, uma área de cozinha e um banheiro.
A conexão com a superfície é garantida por uma boia, responsável por fornecer ar, água, energia elétrica e realizar o descarte de resíduos.
Segundo a Deep, o habitat foi criado para sustentar até quatro pessoas vivendo no fundo do mar por mais de uma semana.
'Ao superar as limitações de tempo e profundidade que há muito dificultam a exploração', declarou a empresa.
O objetivo, de acordo com a fabricante, é 'redescobrir o planeta e formar uma conexão mais profunda com o oceano que sustenta a vida na Terra.'
Por enquanto, a Vanguard foi apresentada ao público apenas em Miami, nos Estados Unidos.
Seu lançamento operacional está previsto para ocorrer inicialmente na Flórida. Até o dia 6 de novembro de 2025, a data exata de início das operações ainda não havia sido anunciada.