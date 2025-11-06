Uma ‘viagem’ em 3D pela cidade de Roma sem sair do sofá

É possível explorar Roma por meio de uma nova reconstrução interativa em 3D, disponível no site da Flyover Zone.
A experiência, desenvolvida por essa empresa de tecnologia educacional, oferece a oportunidade de sobrevoar vários dos edifícios icônicos da cidade.
É possível “conhecer” o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão, tudo isso em 12 períodos distintos, abrangendo desde 320 d.C. até os dias atuais.
O projeto é chamado de “Rome Reborn: Flight over Ancient Rome” (“O Renascimento de Roma: Um Voo sobre a Antiga Roma”, em tradução livre).
A ideia é proporcionar ao usuário a oportunidade de reviver a cidade no século 4, quando ela figurava entre as maiores do continente.
Na época, a região contemplava cerca de 7 mil estruturas distribuídas por uma área de 13,6 quilômetros quadrados.
Nesse período, o Império Romano estava fragmentado em duas partes, com Constâncio III como imperador da porção Ocidental.
A cidade foi posteriormente conquistada por Odoacer, líder germânico, em 476, marcando o fim do Império Romano do Ocidente.
O projeto surgiu após 27 anos de dedicação por parte do professor e arqueólogo norte-americano Bernard Fischer, que colaborou com uma equipe global de especialistas.
A inspiração para esse empreendimento surgiu em 1974, quando Bernard, então bolsista universitário, visitou o Museu da Civilização Romana, na Itália.
Durante essa visita, ele se deparou com uma maquete física representando Roma Antiga, o que o motivou a investir na criação de uma versão computadorizada.
O modelo 3D interativo é regularmente aprimorado à medida que novas evidências arqueológicas sobre a vida na cidade são descobertas.
Na versão 4.0, que foi lançada em novembro de 2023, foram incorporados novos dados urbanos à experiência. A novidade incluiu locais previamente inacessíveis.
Entre esses locais agora incluídos, destacam-se as Termas de Caracalla, templos situados no monte Capitolino, o Estádio de Domiciano (atualmente conhecido como Piazza Navona) e os teatros de Balbo, Marcelo e Pompeu, o Grande.
O tour virtual é narrado por um especialista e conta com curiosidades abrangendo temas como geografia, economia, saúde, habitação, arquitetura e instituições religiosas de Roma.
Além disso, a Flyover Zone disponibiliza mais 13 passeios históricos por meio da plataforma yorescape.com, abrangendo destinos como a Acrópole na Grécia e a tumba do faraó Ramsés VI, no Egito.
Roma é a capital da Itália e uma das cidades mais antigas e históricas do mundo. Foi fundada em 753 a.C. e foi o centro do Império Romano, que dominou o Mediterrâneo por séculos.
A cidade é rica em história e cultura, e abriga uma infinidade de atrações turísticas, incluindo o Panteão e o Fórum Romano, por exemplo.
Outro marco importante de Roma é a Basílica de São Pedro. Hoje é a maior igreja do mundo e a sede da Igreja Católica Romana. Foi construída no século XVI e abriga a tumba de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo.
Outro lugar muito conhecido de Roma é a Fontana de Trevi, uma das fontes mais famosas do mundo. Foi construída no século XVIII e é uma das principais atrações turísticas da cidade.
Além dos tesouros históricos, Roma também é uma cidade vibrante e contemporânea, cheia de ruas estreitas e praças encantadoras, como a Piazza Navona.