Esses são os enredos do Carnaval de São Paulo para 2026

As escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo se preparam para os desfiles de 2026, que acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro. Elas, então, apostam em enredos variados, que vão de homenagens à narrativas históricas, afros e rurais.

Por Lance
Foto: Felipe Araujo/Liga-SP

No último Carnaval, a Rosas de Ouro encerrou um jejum de quinze anos e ficou com o título. O desfile abordou a história dos jogos ao longo dos séculos e destacou sua influência na humanidade.

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP

Essa foi a oitava conquista da Rosas de Ouro, que ocupa a quinta colocação entre as escolas que mais venceram o carnaval em São Paulo.

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP

Em seu primeiro desfile no Grupo Especial de São Paulo, a Mocidade Unida da Mooca, que abre na sexta-feira, trará um enredo sobre o Instituto Geledés, com assinatura do carnavalesco Renan Ribeiro e da enredista Thayssa Menezes.

Reprodução do Instagram @mocidadeunidadamooca

Em seguida, a Colorado do Brás levará o enredo 'A Bruxa está solta! Senhoras do saber renascem na Colorado' para o Anhembi. A agremiação pretende trazer um desfile de poder, ancestralidade e liberdade, ao invocar as vozes silenciadas e transformar julgamento em exaltação.

Reprodução do Instagram @coloradodobras_oficial

A Dragões da Real focará nos mitos e lendas da Amazônia, com base na civilização das Icamiabas. Assim, o carnavalesco Jorge Freitas desenvolverá um enredo sobre as mulheres que são consideradas protetoras da floresta e trazem a ancestralidade da cultura indígena.

Reprodução do Instagram @dragoescarnaval

O Tatuapé terá a reforma agrária como enredo, intitulado 'Plantar para Colher e Alimentar. Tem muita terra sem gente, Tem muita gente sem terra!” e com a assinatura do carnavalesco Wagner Santos.

Reprodução do Youtube Canal Acadêmicos do Tatuapé

Atual campeã do Carnaval de São Paulo, a Sociedade Rosas de Ouro terá o universo da astrologia como enredo para o desfile de 2026. O carnavalesco Fábio Ricardo, com a colaboração do enredista Roberto Vilaronga, desenvolverá o tema 'Escrito nas Estrelas'.

Divulgação

Ainda na sexta-feira de carnaval, o Vai-Vai prestará uma homenagem à cultura da cidade de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e apresentará um enredo sobre a companhia cinematográfica Vera Cruz.

Reprodução do Instagram @vaivaioficial

A Barroca Zona Sul terá a orixá Oxum como enredo, ao apostar na fórmula bem-sucedida do último desfile, que reverenciou Iansã. O título é “Oro Mi Maió Oxum”, desenvolvido pelo carnavalesco Pedro Alexandre Magoo.

Reprodução do Instagram @barrocazsoficial

Ao abrir o sábado, o Império de Casa Verde visa contar a história das mulheres escravizadas que trabalham nas ruas como quituteiras e comerciantes para reunir dinheiro e comprar sua alforria. A figura central do enredo, do carnavalesco Leandro Barboza, será Dona Fulô.

Império De Reprodução do Instagram @imperiodecasaverdeptocultural

A Águia de Ouro levará um enredo sobre a cidade de Amsterdã, capital dos Países Baixos, para o Sambódromo do Anhembi no Carnaval de 2026. Caberá ao experiente carnavalesco Alexandre Louzada, que estreia na agremiação, desenvolver o tema.

Divulgação

A Mocidade Alegre contará a história da atriz Léa Garcia, que morreu em 2023 aos 90 anos, no Anhembi, em 2026. O enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Caio Araújo e o enredista Leonardo Antan.

- Reprodução do Instagram @mocidadealegre

Na sequência, a Gaviões da Fiel levará 'Vozes Ancestrais Para Um Novo Amanhã', desenvolvido pelos carnavalescos Rayner Pereira e Júlio Poloni. O intuito é explorar a luta e o legado dos povos indígenas em defesa da floresta e da vida.

Reprodução do Instagram @gavioesoficial

Ao garantir sua permanência no Grupo Especial, a Estrela do Terceiro Milênio apresentará um enredo sobre o sambista e compositor Paulo César Pinheiro no próximo Carnaval, com o desenvolvimento do carnavalesco Murilo Lobo.

Reprodução do Instagram terceiro_milenio

O médium Chico Xavier e a cidade de Uberaba serão o enredo da Tom Maior no Carnaval 2026. O foco do carnavalesco Flávio Campello é mesclar traços da biografia do mineiro com a cidade.

Reprodução do Instagram @grestommaior

'Neste carnaval, não apenas desfilaremos, mas entregaremos à avenida uma carta do além. Uma carta onde Chico, com a brandura de sempre, narra em poesia a história da cidade que o acolheu como filho, como farol e como ponte entre dois mundos', descrição do enredo.

Reprodução do Instagram @grestommaior

A Camisa Verde e Branco, que encerra o carnaval de São Paulo em 2026, trará o enredo 'Abre Caminhos', que será desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão e pelos enredistas Clark Mangabeira e Victor Marques.

Reprodução do Instagram @camisaverdeweb

'Nosso trevo falará sobre os caminhos de energia de Exu, abordando as formas de manifestação da força do orixá, a construção de seus cultos e assentamento de fé no Brasil, homenageando, também, o povo de rua e guardião dos caminhos', descrição do enredo.

Reprodução do Instagram @camisaverdeweb

Entre as maiores vencedoras da história do Carnaval de São Paulo, a Vai-Vai, uma das mais tradicionais da folia na terra da garoa, segue na liderança, com 15 títulos.

Foto: Liga Carnaval SP

Na sequência, está a Mocidade Alegre, com 12 títulos. A agremiação vive um bom momento, visto que conquistou um bicampeonato recente, em 2023 e 2024.

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP

A tradicional Nenê de Vila Matilde tem 11 títulos e ocupa a terceira colocação entre as maiores vencedores, porém desde 2017 vive um momento conturbado no acesso.

Fotos: Felipe Araujo/Liga-SP

Em quarto lugar está a Camisa Verde e Branco, que não conquista um título do Grupo Especial desde 1993, quando venceu ao lado da Vai-Vai.

Fotos: Felipe Araujo/Liga-SP

