Meio Ambiente Capivara vira “parceira de caça” de aves no Pantanal No Pantanal, uma cena registrada pelo fotógrafo cuiabano Marcos Halem Félix revelou uma interação rara entre uma capivara e duas aves. Uma delas aproveita para capturar mutucas que tentam picar o animal, enquanto a outra se alimenta de insetos que emergem na água conforme a capivara se move. Por Lance

Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba