Veja nesta galeria dados sobre a sua origem, produção, composição. Curiosidades sobre esse embutido que é apreciado por muitos.
A mortadela é um embutido feito de carne de porco, especiarias e gordura, finamente moídos, emulsionados e cozidos. Tem textura macia e sabor suave e condimentado.
O nome 'mortadela' vem do latim mortarium (almofariz), usado para triturar a carne, ou de 'myrtatum,' relacionado ao uso de mirto como tempero na antiguidade.
A mortadela tem origem na cidade de Bolonha, Itália, onde é um símbolo gastronômico protegido pelo selo de Indicação Geográfica Protegida.
Registros mostram que a mortadela já era consumida no Império Romano, mas foi em Bolonha, na Idade Média, que ganhou a forma conhecida hoje.
Muitos festivais celebram a mortadela, como o 'MortadellaBÃ²,' realizado anualmente em Bolonha, ItÃ¡lia, destacando sua qualidade. Outros tambÃ©m sÃ£o feitos ao redor do mundo, tendo a mortadela como carro-chefe.
Algumas versões incorporam pimenta calabresa e outras especiarias para um sabor mais forte, atendendo a preferências regionais.
Além de recheios de sanduíches, a mortadela é usada em tortas, pastéis, saladas e até como cobertura de pizzas.
Com a demanda por alimentos vegetais, existem alternativas veganas feitas à base de proteínas vegetais como soja, ervilha e trigo.
Em algumas regiões, pequenas fábricas artesanais de mortadela são fonte importante de renda e turismo gastronômico.
Entre os fabricantes de mortadela reconhecidos estão empresas italianas como Negroni, Beretta e Felsineo, famosas pela qualidade.
A mortadela foi trazida por imigrantes italianos e rapidamente incorporada na culinária brasileira devido ao seu custo-benefício.
Nos últimos anos, pequenas produções de mortadela artesanal têm buscado agregar valor ao produto com ingredientes regionais e processos tradicionais.
Produtores modernos tÃªm investido em embalagens ecolÃ³gicas e carnes de origem sustentÃ¡vel para reduzir o impacto ambiental.
A mortadela combina bem com vinhos tintos leves, cervejas artesanais e até espumantes, que equilibram o sabor gorduroso do embutido.
Em pratos tradicionais da Itália, a mortadela é usada para rechear massas como tortellini ou para criar pastas cremosas.
Embora nÃ£o seja considerada saudÃ¡vel, existem versÃµes com menos sal e gordura para atender dietas com restriÃ§Ãµes calÃ³ricas. A mortadela Ã© comparÃ¡vel ao bologna americano, embora este seja geralmente mais simples em sabor e qualidade.
No Brasil, grandes marcas como Sadia e Perdigão popularizaram a mortadela em mercados com preços acessíveis.
PaÃses como ItÃ¡lia e Brasil sÃ£o grandes exportadores de mortadela para mercados como Estados Unidos e JapÃ£o, onde o consumo cresce.
Nutricionistas recomendam consumo moderado e alertam para a necessidade de optar por produtos de maior qualidade e menor teor de conservantes.