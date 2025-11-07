Galeria Morrissey cancela show no Brasil e suspende turnê pela América Latina Depois de cancelar dois shows no México, Morrissey suspendeu toda turnê que faria pela América Latina. Diante disso, o artista não fará nenhuma das apresentações previstas, inclusive no Brasil, que ocorreria no palco do Espaço Unimed, em São Paulo, dia 12 de novembro. Por Lance

Reprodução do Flickr Facundo Gaisler