Morrissey cancela show no Brasil e suspende turnê pela América Latina

Desse modo, a produtora Move Concerts Brasil afirmou que a decisão foi tomada “por motivos de extremo esgotamento do artista”. A empresa explicou não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
Vale lembrar que Morrissey tem histórico de cancelamentos que envolveu até o próprio Brasil. Em 2013, ele suspendeu uma turnê pelo país, enquanto, dez anos depois, adiou uma excursão nacional para o início de 2024 e depois optou por desmarcá-la de vez.
Durante o verão no hemisfério norte, ele cancelou seu show em Estocolmo, na Suécia, no próprio dia. Na ocasião, alegou dificuldades em obter apoio da indústria musical para concluir sua turnê europeia.
ApÃ³s a passagem cancelada pela AmÃ©rica Latina, Morrissey Ã© esperado dia 12 de dezembro de 2025 na GrÃ©cia, para encerrar o ano. Em janeiro, o artista inicia uma sÃ©rie de shows nos Estados Unidos, do dia 3 a 22 do mesmo mÃªs.
Steven Patrick Morrissey, conhecido simplesmente como Morrissey, é um icônico cantor, compositor e autor britânico, famoso por seu trabalho como vocalista da banda The Smiths e por sua longa e bem-sucedida carreira solo.
Morrissey nasceu em 22 de maio de 1959 em Davyhulme, Trafford, Grande Manchester, Inglaterra. Sua infância e adolescência em Manchester tiveram grande influência em suas letras melancólicas e poéticas.
Desde muito cedo, Morrissey tornou-se vegetariano e, posteriormente, vegano, sendo um fervoroso ativista dos direitos dos animais. O álbum dos Smiths, 'Meat Is Murder', é um exemplo notável de sua posição.
Conhecido por sua natureza franca e opiniões diretas, ele gerou diversas controvérsias ao longo de sua carreira com críticas à família real britânica, políticos e à imigração no Reino Unido.
Morrissey formou o The Smiths em 1982 com o guitarrista Johnny Marr. A banda rapidamente se tornou uma das mais influentes do rock independente britânico da década de 1980.
A banda emplacou vários singles no Top 20 britânico e todos os seus álbuns de estúdio alcançaram o Top 5 do Reino Unido. O sucesso do The Smiths foi marcado por uma forte presença em capas de revistas musicais e sessões de rádio com John Peel.
A banda continua influenciando artistas e mantendo um status cult, com vendas constantes mesmo após o fim de suas atividades.
Após o fim dos Smiths, Morrissey embarcou em uma carreira solo de sucesso, lançando seu primeiro álbum, 'Viva Hate', em 1988, que foi aclamado pela crítica.
A carreira solo de Morrissey ajudou a manter o grupo em evidência, pois garantiu um status 'cult' e vendas constantes de discos. Ele já estava trabalhando em seu primeiro álbum solo, Viva Hate, enquanto o The Smiths ainda estava ativo.
Ele já soltou o verbo contra Madonna, Elton John, Robert Smith e George Michael. Além disso, já contou que em 2006 foi interrogado pelo FBI e pela inteligência britânica por causa de comentários maldosos contra os governos dos Estados Unidos e Reino Unido.
Suas letras expressam desdém por muitos elementos da sociedade britânica, que incluem o governo, a igreja, o sistema educacional, a família real, o consumo de carne, o dinheiro, o gênero, as discotecas, a fama e os relacionamentos
Por fim, Morrissey já visitou o Brasil quatro vezes, nos anos de 2000, 2012, 2015 e 2018. Ele é conhecido por ser uma pessoa extremamente reservada em relação à sua vida pessoal, não tendo filhos ou sendo casado.
Em sua autobiografia, ele descreveu um relacionamento significativo com um homem, o fotógrafo Jake Walters, e mencionou ter considerado a possibilidade de ter um filho com uma amiga anglo-iraniana chamada Tina Dehghani