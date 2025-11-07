Carlinhos de Jesus consegue sambar pela primeira vez desde início do tratamento

Há cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos devido a uma doença autoimune que afetou sua locomoção. O dançarino enfrenta um tratamento após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.
No video, com a ajuda de um profissional, Carlinhos conseguiu ficar de pé e dar alguns passos de samba. Ainda discretos e tímidos. Mas muito importantes para sua recuperação. A fisioterapeuta contou que foi uma grande alegria para todos.
Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já tinha surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando a todos.
Após conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixão pela dança, Carlinhos declarou sua gratidão à cidade: “Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife”.
Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostrava trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia.
A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa 'Dança dos Famosos', tem exigido cuidados especiais.
Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir.
O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro.
Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho. 'Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza', disse.
Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.
Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca.
Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.
Reconhecido como o 'Fred Astaire brasileiro', ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar.
Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.
Fundou a 'Casa de Dança Carlinhos de Jesus', com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos.
Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.
No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel.
Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.
Desde 2022, atua como jurado técnico no 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'.
Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.
Além disso, comanda o programa 'Samba Social Clube' na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira.