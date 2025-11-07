Celebridades e TV

Carlinhos de Jesus consegue sambar pela primeira vez desde início do tratamento

O coreógrafo Carlinhos de Jesus vem apresentando melhora significativa na fisioterapia para recuperar a mobilidade. Em um vídeo publicado por sua fisioterapeuta, Marcela Miranda, ele aparece sambando pela primeira vez desde o início do tratamento.

Por Lance
Reprodução de vídeo Instagram

Há cinco meses, Carlinhos perdeu parte dos movimentos devido a uma doença autoimune que afetou sua locomoção. O dançarino enfrenta um tratamento após ser diagnosticado com bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos.

Reprodução de vídeo Instagram

No video, com a ajuda de um profissional, Carlinhos conseguiu ficar de pé e dar alguns passos de samba. Ainda discretos e tímidos. Mas muito importantes para sua recuperação. A fisioterapeuta contou que foi uma grande alegria para todos.

Reprodução de vídeo Instagram

Durante o evento Mirante Dançante, realizado em Recife, Carlinhos já tinha surpreendido o público ao se levantar da cadeira de rodas, emocionando a todos.

Reprodução/Instagram @giroblog

Após conseguir dar alguns passos e mostrar sua paixão pela dança, Carlinhos declarou sua gratidão à cidade: “Recife é a capital da cultura popular brasileira. Se eu tivesse que escolher uma cidade para voltar a andar, seria Recife”.

Reprodução/Instagram @giroblog

Recentemente, Jesus compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostrava trechos do seu tratamento de reabilitação e fisioterapia.

Reprodução/Instagram carlinhosdejesus

A condição do coreógrafo, um dos jurados do programa 'Dança dos Famosos', tem exigido cuidados especiais.

Reprodução/Instagram carlinhosdejesus

Carlinhos tem usado muletas e cadeira de rodas dependendo da situação. Ele relatou que, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul em junho, sentiu dores tão intensas que não conseguia colocar o pé no chão e caiu. Precisou de morfina para aliviar a dor e dormir.

Divulgação/@alvimfotografia

O tratamento de Carlinhos inclui imunoterapia, musculação, exercícios funcionais e fisioterapia. Apesar do cuidado e da disciplina, Carlinhos disse que, ao acordar e olhar para suas pernas, sentia medo do futuro.

Divulgação/@alvimfotografia

Carlinhos agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho. 'Isso me dá ainda mais força para seguir em frente, com fé e leveza', disse.

Montagem/Reprodução @carlinhosdejesus

Carlinhos de Jesus é um ícone da dança de salão no Brasil, com mais de 40 anos de carreira dedicados à valorização e profissionalização do gênero.

Divulgação/Portela

Nascido em 25 de setembro de 1953, no Rio de Janeiro, ele cresceu no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca.

Divulgação

Ainda bem jovem, Carlinhos demonstrou interesse pela música e pela dança, principalmente ritmos populares brasileiros como o samba, o bolero e o forró.

Divulgação/Globo/Zé Paulo Cardeal

Reconhecido como o 'Fred Astaire brasileiro', ele começou a dançar aos 4 anos e formou-se em Pedagogia, aplicando seus conhecimentos para ensinar e inspirar.

Reprodução/@carlinhosdejesus

Como coreógrafo, Carlinhos de Jesus assinou trabalhos para diversos espetáculos, shows e produções televisivas.

Reprodução/@carlinhosdejesus

Fundou a 'Casa de Dança Carlinhos de Jesus', com unidades no Rio de Janeiro e São Paulo, onde formou milhares de alunos.

Divulgação

Carlinhos também contribuiu para a popularização da dança de salão entre diferentes gerações.

Divulgação

No carnaval carioca, foi coreógrafo da comissão de frente da Mangueira de 1998 a 2008. Também trabalhou na Beija-Flor de Nilópolis, no Império Serrano, Portela e foi diretor artístico na Unidos de Vila Isabel.

Raphael David/Agência Brasil

Em 1991, fundou o bloco “Dois Pra Lá, Dois Pra Cá”, que desfila por Copacabana e Botafogo.

Divulgação/Tainah Vieira

Desde 2022, atua como jurado técnico no 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck'.

MANOELLA MELLO/TV GLOBO

Ele também atua como palestrante, promovendo temas como superação e motivação por meio da dança.

Divulgação/Globo/Manoella Mello

Além disso, comanda o programa 'Samba Social Clube' na Rádio Tupi, difundindo a importância da música brasileira.

Reprodução

