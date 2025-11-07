Celebridades e TV Carlinhos de Jesus consegue sambar pela primeira vez desde início do tratamento O coreógrafo Carlinhos de Jesus vem apresentando melhora significativa na fisioterapia para recuperar a mobilidade. Em um vídeo publicado por sua fisioterapeuta, Marcela Miranda, ele aparece sambando pela primeira vez desde o início do tratamento. Por Lance

Reprodução de vídeo Instagram