Notícias Brasileira faz história ao se tornar comandante do maior avião do mundo Karina Buchalla Lutkus entrou para a história ao se tornar a primeira mulher brasileira a comandar oficialmente um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. A conquista foi confirmada pela Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil, que celebrou. Por Lance

Reprodução/Instagram