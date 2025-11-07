Wolverine, 51 anos: personagem dos quadrinhos ganhou o telão e uma legião de fãs

O personagem estreou na revista Incrível Hulk #181, em 1974, e ganhou destaque na segunda fase dos X-Men, em 1975.
Wolverine foi uma criação de Len Wein, John Romita, Roy Thomas e Herb Trimpe.
Nascido no final do século XIX no Canadá, Logan - que será Wolverine - tem sua história marcada por tragédias pessoais, memórias perdidas e constantes lutas internas para controlar sua natureza selvagem.
Originalmente, o personagem foi inspirado no carcaju (também chamado de wolverine, glutão ou urso-gambá), um animal encontrado em regiões frias da América do Norte e da Eurásia.
Embora fisicamente diferente do personagem, o carcaju compartilha traços como força, agressividade e a habilidade de enfrentar adversários maiores da natureza.
Já o personagem possui poderes mutantes que incluem um fator de cura regenerativo, sentidos aguçados e garras retráteis feitas de osso.
Posteriormente, Wolverine foi submetido a experimentos científicos extremos, que culminaram na cobertura de seu esqueleto com adamantium, um metal quase indestrutível.
Wolverine integrou diversas equipes ao longo de sua trajetória, sendo mais conhecido como membro dos X-Men, onde desempenhou papéis de liderança e mentor para jovens mutantes.
Em outros momentos, ele também fez parte de outras equipes como os Vingadores e X-Force.
Algumas das histórias mais marcantes do personagem nos quadrinhos incluem 'Arma X', que detalha como ele foi submetido a experimentos que implantaram o adamantium em seu corpo.
E 'Velho Logan', que apresenta uma versão envelhecida do herói em um futuro distópico.
A popularidade de Wolverine o levou a aparecer em diversas adaptações para outros meios, como filmes, séries de animação e videogames.
Nos cinemas, Wolverine ganhou ainda mais popularidade com a interpretação de Hugh Jackman, que deu vida ao personagem em vários filmes da franquia X-Men, começando em 'X-Men: O Filme' (2000).
Depois do sucesso imediato, o ator interpretou o personagem em 'X-Men 2' (2003), 'X-Men: O Confronto Final' (2006), 'X-Men Origens: Wolverine' (2009 - foto) e 'Wolverine: Imortal' (2013).
Em 2017, o ator voltou para se despedir do herói em 'Logan', que explorou uma versão mais velha e cansada do personagem.
No entanto, sete anos depois, Jackman acabou voltando a interpretar Wolverine em 'Deadpool e Wolverine' (2024) de forma triunfal, vestindo seu clássico uniforme amarelo.
No Brasil, a voz mais marcante do Wolverine é a do dublador Isaac Bardavid, que interpretou o personagem por mais de duas décadas em filmes, séries e animações. Reconhecido pelo timbre grave e intenso, ele faleceu em 2022, deixando um legado admirado pelos fãs da Marvel.