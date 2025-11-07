Galeria

Engenheira brasileira está na lista das 100 personalidades mais influentes contra a crise climática

A cientista da Embrapa Mariangela Hungria integra a lista Time100 Climate 2025, que destaca as cem pessoas mais influentes nas ações contra a crise climática. Ela foi nomeada na categoria Defenders (Defensoras), com publicação marcada para 10 de novembro de 2025.

A engenheira agrônoma já tinha sido laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação (World Food Prize, no original em inglês), honraria considerada o “Nobel da Agricultura”.

Mariangela Hungria, que também é pesquisadora e professora universitária, foi reconhecida pela fundação por seu trabalho com insumos biológicos que transformaram a agricultura brasileira, apresentando alternativas sustentáveis aos fertilizantes químicos.

“É uma forma de levar uma imagem positiva da sustentabilidade no Brasil, de mostrar que a gente não é só devastação”, destacou a cientista.

“Todo mundo dizia que não tinha futuro, que grandes produções só seriam possíveis com químicos e tudo mais. Mas a gente seguiu acreditando”, declarou a brasileira, referindo-se aos obstáculos que enfrentou para adotar técnicas sustentáveis de biotecnologia agrícola.

A brasileira é uma das pioneiras na proposta de fixação biológica (por bactérias) de nitrogênio como alternativa aos fertilizantes químicos, contribuindo para um processo agrícola sustentável.

A estimativa é que suas pesquisas tenham gerado alternativas de técnicas adotadas em mais de 40 milhões de hectares cultivados no Brasil.

Mariangela Hungria é a quarta brasileira a ser premiada com o chamado “Nobel da Agricultura”, a primeira mulher da lista. Em 2006, os agrônomos Edson Lobato e Alysson Paulinelli foram agraciados juntamente com o norte-americano Colin McClung pela atuação para desenvolver a agricultura no Cerrado.

Cinco anos depois, em 2011, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dividiu a premiação com John Kufuor, ex-presidente da Gana, na África, pela atuação de ambos no combate à fome em seus países.

Nascida em Itapetininga, cidade no interior de São Paulo, Mariangela viu a paixão pela ciência florescer ainda na infância, quando frequentava a escola em que sua avó dava aulas no curso de farmácia.

'Ela fazia experiências comigo no quintal, me ensinava com paixão. Esse exemplo foi determinante para a minha trajetória', declarou a cientista, enaltecendo a influência da avó em sua carreira.

Outro influência decisiva em sua caminhada foi a engenheira agrônoma Joana Döbereiner (1924 - 2000). Mariangela ingressou na Embrapa a convite da cientista.

Mariangela Hungria é formada em engenharia agrônoma pela Universidade de São Paulo (USP). Ela tem mestrado e doutorado em ciência do solo, além de ter feito pós-doutorados nos Estados Unidos e na Espanha.

Ela atua desde 1991 como pesquisadora na Embrapa Soja, unidade da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) destinada a desenvolver tecnologias e modelos para a produção de soja no país.

Com mais de 500 publicações científicas, a pesquisadora foi incluída na lista da Forbes entre as mulheres mais influentes do agronegócio do mundo.

Em fevereiro de 2025, ela foi anunciada uma das vencedoras do 1º Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq.

'Essa luta de anos finalmente está dando frutos e pode servir de exemplo para outras cooperativas', declarou a cientista, ao falar dos trabalhos de bioinsumos voltados para agricultores familiares.

Mariangela Hungria destacou também que o prêmio ajuda a dar visibilidade ao trabalho das mulheres na produção de alimentos. “É pela pesquisa brasileira e também pelo lado da mulher, porque as mulheres têm um papel incrível na produção de alimentos, que vai desde a agricultura familiar, praticada em sua maioria por mulheres, até a área da pesquisa, onde eu estou”, ressaltou.

