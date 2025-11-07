Entretenimento Universal explica ausência de Ariana Grande em evento de “Wicked” em SP Ariana Grande não virá mais ao Brasil para a pré-estreia de 'Wicked: Parte 2', marcada para São Paulo. Segundo a Universal Pictures, a ausência se deve a 'empecilhos logísticos', que impediram o voo da cantora de decolar como previsto. Por Lance

Divulgação/Universal Pictures