Universal explica ausência de Ariana Grande em evento de “Wicked” em SP

'A empresa e a artista agradecem o carinho dos fãs e sua compreensão', informou o estúdio em nota oficial.
Pelo Instagram, Ariana explicou que o avião privado que a traria 'precisou de uma manutenção emergencial' e que tentou alternativas, 'mas não conseguiria chegar a tempo'. Ela lamentou bastante, pedindo desculpas ao público brasileiro.
O evento, assim, seguirá com Cynthia Erivo, Jon M. Chu e Jonathan Bailey, além de participações de Jeniffer Nascimento, Larissa Manoela e artistas do musical. 'Wicked: Parte 2' estreia em 20 de novembro nos cinemas brasileiros.
Ariana Grande, aliás, fez história ao conquistar sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. No entanto, perdeu o prêmio para Zoe Saldaña. Conheça mais sobre Ariana!
Ariana Grande é cantora, compositora e atriz. Ela nasceu em 26 de junho de 1993, em Boca Raton, Flórida. Ariana começou sua carreira artística ainda criança, atuando em peças teatrais e produções da Broadway.
Sua primeira grande oportunidade veio com a série da 'Brilhante Victória' (2010-2013), na qual interpretou Cat Valentine, personagem que se tornou tão popular que ganhou um spin-off, 'Sam and Cat' (2013-2014). Apesar deste sucesso, Ariana sempre teve paixão pela música.
O álbum foi bem recebido pela crítica e pelo público, a estabelecendo como uma nova estrela do pop. Nos anos seguintes, Ariana lançou álbuns que a consolidaram, como 'My Everything' (2014), que trouxe sucessos como 'Problem', 'Break Free' e 'Bang Bang'.
Entre os maiores sucessos dessa fase estão 'No Tears Left to Cry', 'God Is a Woman' e '7 Rings'. Ariana é conhecida por sua voz poderosa e versátil, com um alcance vocal impressionante que a coloca entre as maiores vocalistas da atualidade.
Seu disco 'Positions' (2020) trouxe abordagem mais sedutora, reforçando sua versatilidade. Além de sua carreira musical, Ariana também se destaca por seus empreendimentos. Ela lançou sua própria linha de perfumes, produtos de beleza e colaborou com marcas renomadas.
Ariana é uma figura influente nas redes sociais, onde compartilha sua vida pessoal, opiniões e engajamento em causas sociais, como direitos LGBTQIA+, igualdade de gênero e apoio a vítimas de tragédias.
Em sua vida pessoal, Ariana já esteve no centro de atenções por seus relacionamentos, incluindo um breve noivado com o comediante Pete Davidson e seu casamento com o agente imobiliário Dalton Gomez, de quem se separou em 2023.
No cinema, voltou a atuar em 2021, no filme 'NÃ£o Olhe Para Cima', da Netflix, no qual interpretou a personagem Riley Bina.
No entanto, foi com o papel de Galinda, em 'Wicked', que Ariana consolidou seu espaço como atriz. Não à toa, o longa ganhou a sequência citada, concorrendo ao Oscar e vencendo duas estatuetas - Melhor Design de Produção e Melhor Figurino.