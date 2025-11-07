Animais Arara viraliza ao se deliciar com água de coco Um vídeo gravado em Cuiabá, Mato Grosso, mostra uma arara-canindé exibindo inteligência e graça ao beber água de coco no alto de um coqueiro. A cena encantou internautas e somou mais de meio milhão de visualizações em 48 horas no Instagram do 'Só Notícia Boa'. Por Lance

Reprodução/Instagram