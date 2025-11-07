Famosos relatos de aparições da Virgem Maria pelo mundo

FÁTIMA- mais famosa é a de Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio de 1917. Os relatos são de que Nossa Senhora apareceu para três crianças na cidade de Fátima, em Portugal.
Os irmãos Francisco e Jacinta Marto, e sua prima Lúcia, pastores de ovelhas, ficaram conhecidos como “Pastorinhos de Fátima”.
As aparições às crianças teriam ocorrido no dia 13 de todos os meses seguintes até outubro. Na aparição de julho, Nossa Senhora teria revelado o que passou a ser conhecido como ‘Segredos de Fátima” - descritos em textos escritos por Lúcia (foto).
Em 2017, o Papa Francisco canonizou os irmãos Francisco Marto e Jacinta. Eles morreram aos 10 e 9 anos de idade, respectivamente, apenas três anos após as aparições.
Virgem do Caminho - No dia 2 de julho de 1505, o relato da aparição da Virgem Maria a um pastor na província de Leão, na Espanha, deu início à veneração da “Virgem do Carminho”. Foi um dos episódios que entraram para a história da fé.
Nomeada em 1914 pela Igreja Católica como padroeira da “Região Leonesa”, a Virgem do Caminho está associada à peregrinação conhecida como “Caminho de Santiago”.
Nossa Senhora da Esperança - No dia 17 de janeiro de 1871, quatro alunos de uma escola em um convento da cidade de Saint Brieuc, perto de Paris, relataram a visão de Maria.
A aparição ocorreu durante a Guerra Franco-Prussiana, conflito entre o então império francês e o reino alemão. As crianças disseram ter ouvido mensagens de esperança de Nossa Senhora.
Nossa Senhora de Lourdes - Uma das invocações marianas mais famosas teve origem em relatos da menina Bernadette Soubirous em Lourdes, no sul da França.
Lourdes é um dos mais importantes santuários do mundo, destino de cerca de 3,5 milhões pessoas anualmente - entre peregrinos católicos e turistas.
Nossa Senhora das Graças - A invocação origina-se do relato de uma aparição de Nossa Senhora à religiosa Catarina Labouré, na França, em 1830.
A primeira das três aparições teria ocorrido no dia 27 de novembro, razão pela qual essa data litúrgica é consagrada a Nossa Senhora das Graças - manifestação da Virgem Maria que é muito popular no Brasil.
De acordo com Labouré, Nossa Senhora apresentou a ela um modelo de medalha a ser cunhada como sinal de graças a serem alcançadas. Essa é a origem da medalha milagrosa, um dos principais símbolos de Nossa Senhora da Graça.
Nossa Senhora de Guadalupe - Este título nasceu das aparições ao indígena Juan Diego e seu tio Juan Bernardino em 1531, período da colonização espanhola no México
De acordo com os relatos, a Virgem de Guadalupe pediu a Juan Diego que fosse erguida uma igreja. Diante da desconfiança do bispo local, uma imagem da santa teria aparecido em um manto que envolvia rosas como sinal comprobatório da visão.
Em 1945, o Papa Pio XII declarou Nossa Senhora de Guadalupe a â??padroeira de toda a AmÃ©ricaâ?.
Nossa Senhora de La Salette - Invocação mariana surgida do relato de aparições na montanha de La Salette, em Isère, região dos alpes franceses.
Maximin Giraud e Mélanie Calvat, duas crianças camponesas, disseram que na aparição a Virgem de La Salette tinha expressão triste e chorava.
Nossa Senhora de Sião - No século XIX, o judeu Afonso Ratisbonne teria se convertido ao catolicismo após avistar a imagem santa em viagem a Roma.