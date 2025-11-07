Mundo

Conheça a estrada na China que foi construída por moradores locais em penhasco de 200 metros de altura

Uma estrada de tábuas escavada diretamente na parede de um penhasco com cerca de 200 metros de altura é conhecida por impressionar internautas nas redes sociais.

Por Lance
Reproduc?a?o/YouTube

Ela fica nas montanhas remotas de Guizhou, na China, e foi construída por moradores locais na década de 1970.

Xiaoyang Ou/Unsplash

A estrada nasceu da necessidade urgente de levar água das montanhas para as plantações e conectar vilas isoladas.

Joshua Fernandez/Unsplash

Sem acesso a máquinas ou tecnologia, os habitantes utilizaram apenas martelos, formões e cordas.

Reproduc?a?o/YouTube

Eles abriram um estreito canal direto na rocha que também funcionava como trilha e chegavam a trabalhar por horas suspensos sobre o abismo.

Reproduc?a?o/YouTube

A obra é considerada um feito da engenharia popular que desafia a gravidade, com trechos que tem impressionantes 40 cm de largura!

Reproduc?a?o/YouTube

Como a região tem um relevo extremamente acidentado, o caminho improvisado tornou-se vital para a sobrevivência da comunidade.

Reproduc?a?o/YouTube

Hoje em dia, a estrada é considerada um patrimônio histórico e um símbolo de coragem e persistência dos moradores.

Reproduc?a?o/YouTube

Além disso, a engenhosidade demonstra a inteligência adaptativa e a precisão milimétrica de uma comunidade sem recursos técnicos.

Reproduc?a?o/YouTube

Apesar de ter perdido a função original de irrigação para tubulações modernas, a estrutura ainda resiste ao tempo.

Reproduc?a?o/YouTube

O lugar se tornou um polo de visitação e um testemunho do poder da adaptação humana diante da natureza extrema.

Reproduc?a?o/YouTube

A província está localizada no sudoeste da China e tem uma população de cerca de 38,6 milhões habitantes.

Reproduc?a?o/YouTube

A área é predominantemente montanhosa (cerca de 92,5% do território), caracterizada por vales profundos e cavernas de calcário.

Reproduc?a?o/YouTube

A região é habitada por diversas minorias étnicas — como Miao e Dong — que preservam tradições, festivais e arquitetura em madeira.

Wikimedia Commons/Hhhh2

Nessas aldeias, a vida é comunitária e baseada na agricultura, no cultivo de arroz em terraços e na criação de gado.

Reproduc?a?o/YouTube

Nos últimos anos, o governo tem investido em infraestrutura, como a construção de pontes e rodovias, para acelerar o desenvolvimento regional Guizhou.

Reproduc?a?o/YouTube

