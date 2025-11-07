Notícias

Exame de DNA desmascara mulher que usou o próprio sangue para fingir que estátua da Virgem chorava

Uma estátua da Virgem Maria em Trevignano Romano, na Itália, passou a atrair peregrinos por supostamente chorar lágrimas de sangue. Isso ocorre desde 2016.

Jacques GAIMARD/Pixabay

Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.

reprodução

Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.

wikimedia commons/Creative Commons

O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.

Jacques GAIMARD/Pixabay

Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.

reprodução/youtube

Segundo ela, o fenômeno 'sobrenatural' fazia com que a estátua chorasse lágrimas de sangue em alguns momentos.

pexels/Paolo Sbalzer

As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja.

Thays Orrico/Unsplash

Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal 'sangue' na estátua não se tratava de um milagre.

JEROME CLARYSSE por Pixabay

De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.

reprodução

Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.

steve buissine/Pixabay

A advogada de Cardia, Solange Marchignolio, disse que o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente 'tocou, beijou e mexeu na estátua'.

pexels/Alba Leader

Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.

reprodução/youtube

Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes.

wikimedia commons/Albarubescens

A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Cívico local.

wikimedia commons/Albarubescens

Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade.

wikimedia commons/Albarubescens

A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes.

wikimedia commons/Creative Commons

