Gastronomia francesa é pura tentação: conheça as delícias

Croissant - Um clássico pão folhado francês, crocante por fora e macio por dentro, perfeito para o café da manhã ou lanche
Ratatouille - Um prato provençal feito com legumes como berinjela, abobrinha, pimentões, tomates e temperos aromáticos
Coq au Vin - Um ensopado de frango cozido em vinho tinto, geralmente acompanhado de cogumelos, cebolas e bacon
Quiche Lorraine - Uma torta salgada feita com uma base de massa quebrada, recheada com bacon, queijo e creme de leite
Boeuf Bourguignon - Um guisado de carne de boi cozido lentamente em vinho tinto, caldo de carne, cogumelos e cebolas
Cassoulet - Um prato tradicional do sudoeste da França feito com feijão branco, linguiça, confit de pato e carne de porco
Escargot - Caracóis preparados com manteiga de alho, ervas e vinho branco, uma iguaria francesa apreciada por muitos
Bouillabaisse - Uma sopa de frutos do mar típica de Marselha, feita com peixes frescos, camarões, mexilhões e açafrão
Confit de Pato - Coxa de pato cozida lentamente em sua própria gordura até ficar macia e suculenta, servida com batatas ou lentilhas
Soupe à l'Oignon - Uma sopa de cebola gratinada, feita com cebolas caramelizadas, caldo de carne, vinho branco e queijo gratinado
Crème Brûlée - Uma sobremesa clássica francesa, feita com creme de baunilha e açúcar caramelizado na superfície
Tarte Tatin - Uma torta de maçã invertida, onde as maçãs são caramelizadas no açúcar antes de receber a cobertura de massa
Salada Niçoise - Uma salada composta por alface, atum, ovos cozidos, tomates, azeitonas e anchovas, típica da região de Nice
Pain au Chocolat - Um pãozinho francês recheado com chocolate, perfeito para um lanche doce ou café da manhã
Profiteroles - Pequenos bolinhos recheados com creme de confeiteiro e cobertos com chocolate derretido, uma sobremesa clássica da culinária francesa