Rocha misteriosa em ilha da Islândia impressiona por semelhança com elefante gigante

Uma formação rochosa localizada no sul da Islândia ganhou fama por sua aparência incomum.

Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar.

Chamada de 'Elephant Rock', essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar.

A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha.

A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante.

Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos.

A Ilha de Heimaey, lar do 'Elephant Rock', é a maior e única habitada do arquipélago.

A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn.

Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.

Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras.

Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece.

“Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha.

Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos.

O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia.

Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país.

O arquipélago é uma região de intensa atividade vulcânica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia.

Uma das erupções mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação.

