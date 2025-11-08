Astronomia Carl Sagan: o gênio que abriu mão da vida pessoal para decifrar o universo Carl Sagan não se limitou ao ofício de cientista — ele foi um poeta do universo. Com mais de 600 artigos científicos e 20 livros publicados, transformou a astronomia em narrativa acessível. Sua série 'Cosmos' alcançou meio bilhão de pessoas, inspirando gerações a olharem para o céu com perguntas e paixão. Por Lance

