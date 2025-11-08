Nas graças do público, Sebastian Stan reflete sobre legado da Marvel

O ator reconheceu que a experiência nos blockbusters o ajudou a amadurecer, especialmente pelo convívio com astros como Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson. Apesar da gratidão, ele destacou o desejo de seguir novos caminhos e mostrar outras facetas como ator.
Stan vive uma fase de prestígio em Hollywood, após ser indicado ao Oscar por “O Aprendiz”, no papel de Donald Trump, e vencer o Globo de Ouro por “Um Homem Diferente”, consolidando-se como um dos nomes mais versáteis de sua geração.
Recentemente, aliás, Stan contou que precisou ganhar cerca de 6,8 quilos para viver Donald Trump no filme 'O Aprendiz'.
Em entrevista ao programa USA Today, ele deu detalhes da dieta que precisou adotar para ficar com o rosto mais 'inchado'.
Segundo o ator, ele precisou adotar uma dieta rica em carboidratos, comer muito sushi e 'miojo com muito molho de soja e sal', tudo isso além das próteses que usa para o filme.
'O Aprendiz' retrata a ascensão de Trump no mercado imobiliário durante as décadas de 1970 e 1980. O filme rendeu a Stan sua primeira indicação ao Oscar; conheça mais sobre ele!
Sebastian Stan nasceu na cidade de Constança, Romênia, em 13 de agosto de 1982. Ainda criança, se mudou com sua mãe para Viena, na Áustria, e posteriormente para os Estados Unidos, onde se estabeleceu em Nova York.
Ele estudou na Rutgers University Mason Gross School of the Arts e também passou um período estudando na tradicional Shakespeare’s Globe Theatre (foto), em Londres.
Quando criança, Stan fez uma pequena participação no filme '71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso', de 1994.
No entanto, sua carreira como ator de fato teria início nove anos depois, quando trabalhou em um episódio da série 'Law and Order' em 2003.
Depois de atuar em alguns filmes independentes, Stan ganhou destaque em 2007 ao interpretar Carter Baizen na série 'Gossip Girl' (2007–2012), papel que desempenhou até 2010.
Em 2011, Stan conseguiu o papel que o projetaria para o estrelato: Bucky Barnes, o melhor amigo de Steve Rogers, em 'Capitão América: O Primeiro Vingador'. Três anos depois, caiu nas graças do público ao ser o vilão principal de 'Capitão América: O Soldado Invernal'.
Depois, Stan retornou em filmes como 'Capitão América: Guerra Civil' (2016), 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018) e 'Vingadores: Ultimato' (2019). Além disso, o ator estrelou a série da Disney+ 'Falcão e o Soldado Invernal' (2021), ao lado de Anthony Mackie.
Stan também trabalhou em filmes aclamados pela crítica, incluindo 'Cisne Negro' (2010), 'Perdido em Marte' (2015 - foto) e 'Logan Lucky: Roubo em Família' (2017). Em 2018, atuou no thriller de suspense 'O Peso do Passado', ao lado de Nicole Kidman.
Em 2022, coprotagonizou o horror psicolÃ³gico 'Fresh', no qual interpreta um cirurgiÃ£o charmoso e perturbador. Em 2024, Stan emplacou dois papeis em filmes que lhe deram chance de concorrer ao Oscar: 'O Aprendiz' e 'Um Homem Diferente'.
Para viver Donald Trump, Stan revelou em entrevista à Variety que adotou um método minucioso para compreender o comportamento empresário. Para isso, Stan reuniu mais de 600 vídeos de Trump, abrangendo registros desde os anos 1970 até o período mais recente.
Esse método permitiu ao ator identificar e reproduzir gestos característicos, como os lábios franzidos durante a fala. Pelo papel, concorreu ao Oscar de Melhor Ator em 2025, perdendo para Adrien Brody.