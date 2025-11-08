Celebridades e TV Anthony Hopkins revela como superou vício: ‘Poderia ter matado alguém’ Anthony Hopkins deu uma declaração reveladora em entrevista recente à 'New York Times Magazine': “Eu poderia ter matado alguém, ou a mim mesmo, o que eu não me importava”. O relato remonta a 1975, quando, em blackout alcoólico, quase causou um acidente fatal. Uma voz misteriosa o fez abandonar a bebida instantaneamente. Desde então, vive há 50 anos em sobriedade. Por Lance

Reprodução do Instagram @anthonyhopkins