Galeria Recuo em tempo recorde de geleira na Antártida preocupa cientistas A geleira Hektoria, na Antártida, sofreu um recuo impressionante de oito quilômetros em apenas dois meses — uma velocidade quase dez vezes superior ao que já se observou em geleiras ancoradas ao solo, segundo estudo publicado na Nature Geoscience. O colapso inesperado expôs uma vulnerabilidade inédita da região e deixou os cientistas em alerta diante das rápidas transformações climáticas. Por Lance

Divulgação LeTourneux