Famosos que têm um pé – ou dois – na cultura árabe

A atriz mexicana Salma Hayek tem origem libanesa por parte de pai. Daí o Hayek em seu sobrenome. Ela se chama Salma Hayek Jiménez.
O ator canadense-americano Keanu Reeves nasceu em Beirute, capital do Líbano, filho de uma figurinista britânica com um geólogo de origem chinesa.
No Brasil, o Ceará recebeu levas de imigrantes libaneses. O município de Orós foi um dos mais procurados. O pai do cantor Fagner chegou do Líbano e, com a esposa, teve cinco filhos em Orós. Fagner é o caçula.
William Bonner - O jornalista paulista se chama William Bonemer Junior. Seu pai, William, falecido em 2016, e sua mãe, Maria Luisa, morta em 2019, eram filhos de imigrantes libaneses.
Malu Mader - A atriz carioca filha de um coronel do Exército brasileiro e de uma assistente social, tem ascendência libanesa.
Nanda Costa - A atriz nascida em Paraty, no Sul Fluminense, é neta de uma descendente de libaneses e adora comida árabe. A avó costuma fazer arroz com lentilha que Nanda adora, principalmente se colocar ovo frito em cima.
José Simão - O humorista paulista, que também é jornalista, também tem ascendência árabe. E não se importa de fazer piada com os ancestrais. Todo mundo entra na panela.
Frejat - O cantor, compositor e guitarrista carioca tem origem árabe por parte de pai, o advogado e político José Frejat, que está com 98 anos.
João Bosco - O cantor, compositor e violonista mineiro é filho de libanês. O irmão dele, Tunai, também foi músico e morreu em janeiro de 2020, aos 69 anos.
Maurício Mattar - O ator carioca tem origem libanesa e portuguesa. O sobrenome Mattar é muito comum no Líbano.
Tania Khalil - A atriz paulista transformou o sobrenome original Calil em Khalil para a carreira artística. Ela é filha de descendentes de sírios e espanhóis.
Amyr Klink - O navegador paulista tem pai libanês e mãe sueca. Seu nome é Amyr Khan Klink.
Tony Kanaan - O piloto baiano campeão de Fórmula Indy, tem um nome que já revela a origem árabe: Antoine Rizkallah Kanaan Filho. Ele é oriundo de família libanesa que segue a Igreja Maronita.
Zagallo - O ex-jogador e ex-treinador alagoano campeão pela Seleção Brasileira, tem sobrenome que revela sua origem. Zagallo vem do árabe al-zagal, que significa 'pessoa vigorosa'. Ele morreu em 5/1/2024, aos 92 anos.
Xandão - O jogador de futebol paulista se chama Alexandre Luiz Reame e tem ascendência argelina. Mas sua dupla cidadania é italiana.
Ali Kamel - O ex-diretor de jornalismo da TV Globo, carioca, se chama Ali Ahamad Kamel Ali Harfouche. Ele é descendente de sírios.
Beto Carrero - O caubói e empresário paulista, que morreu aos 70 anos deixando um parque temático (Beto Carrero World) em Santa Catarina, era filho de Alexandre Murad. Seu nome verdadeiro era João Batista Sérgio Murad.
Geraldo Alckmin - O político e médico paulista, vice-presidente do Brasil, descende de uma família de imigrantes árabes cuja grafia original do sobrenome era Alkmin, do político mineiro José Maria Alkmin.
Arnaldo Jabor - O cineasta, jornalista e escritor carioca, que morreu em fevereiro de 2022, aos 81 anos, era descendente de sírios.
Michel Temer - O politico paulista é filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920 e se estabeleceram no interior paulista.
Mouhamed Harfouch - O ator carioca tem um nome que escancara a origem Ã¡rabe. Sua ascendÃªncia sÃria Ã© por parte de pai. JÃ¡ a mÃ£e tem ancestrais portugueses.
Guilherme Karam - O ator carioca morreu aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Seu sobrenome Karam é muito comum no Líbano.
Sabrina Sato - A atriz e apresentadora paulista tem ascendência libanesa e japonesa. É filha do empresário Omar Rahal, filho de libanês, e da psicóloga Kika Sato Rahal, filha de japoneses.