Celebridades e TV

Artesã do Rio Grande do Norte que começou a atuar aos 72 anos está cotada para o Oscar 2026

Após o fim dos festivais de Veneza, Telluride e Toronto, o filme brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, ganhou força nas previsões para o Oscar 2026.

Por Lance
Divulgação/Victor Jucá

O longa vem sendo apontado pela mídia estrangeira como possível candidato às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura.

Divulgação

No entanto, uma das previsões mais surpreendentes foi o nome da atriz Tânia Maria, de 78 anos.

Reprodução

Ela está sendo cotada em listas da Variety e da Hollywood Reporter para uma indicação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Reprodução/Instagram

Embora a potiguar tenha ficado abaixo da 16ª colocação em ambas as publicações, ela está à frente de atrizes conhecidas como Laura Dern, por 'Jay Kelly', e Mia Goth, por 'Frankenstein'.

Reprodução/Instagram

'NÃ£o sei nem o que Ã© Oscar, mas fiquei contente demais sÃ³ de ter meu nome na lista, Ã© uma honra muito grande', confessou ela em entrevista ao jornal O Globo.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Todo esse burburinho serviu para dar holofotes a Tânia, que só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019.

Reprodução/Instagram

Ela é artesã e vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte.

Wikimedia Commons/George Daniel

Ela contou que conheceu Kleber Mendonça Filho durante as gravações de 'Bacurau', enquanto estava almoçando: 'Ele falou: 'vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida''.

Reprodução/Instagram

Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário 'Seu Cavalcanti'.

Reprodução/Instagram

Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de 'Bacurau'), que a chamou para trabalhar em 'Delegado', série policial estrelada que tem estreia prevista para 2026.

Reprodução/Instagram

Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme 'Yellow cake', rodado em Picuí, no sertão da Paraíba.

Reprodução/Instagram

Em 'O Agente Secreto', Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife.

Divulgação/Victor Jucá

'Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria', afirmou Kleber Mendonça Filho.

Victor Juca/Divulgação

Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção.

Reprodução/Instagram

'Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer a minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação', contou, empolgada.

Reprodução/Instagram

Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Moura.

Reprodução/Instagram

'Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira', disse Tânia.

Reprodução

Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: 'Fui para 'Bacurau' sem pensar em ser atriz [...] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor'.

Reprodução/Instagram

Veja Mais