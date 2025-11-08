Ator foi condenado pela Justiça e não voltou à sequência de ‘Fantasmas se divertem’

O filme é a sequência de um dos clássicos da comédia americana: 'Os Fantasmas se Divertem', lançado em 1988 com direção de Tim Burton.
Quando a sequência foi lançada, em setembro de 2024, muita gente estranhou não contar com o ator Jeffrey Jones no elenco. Foi ele que interpretou Charles no original.
Mas a ausência do ator tem explicação: ele foi preso em 2002 por posse de material que expunha fotos íntimas de crianças.
Condenado a cinco anos de liberdade condicional, ele ainda foi preso duas vezes após não atualizar seu status de quem havia sido fichado nesse tipo de crime.
No entanto, outros atores da versão original estão neste filme. Inclusive Michael Keaton, que completou 73 anos no dia 5 de setembro de 2024. Mais uma vez, o filme é dirigido por Tim Burton.
Além de Michael, a atriz Winona Ryder também está na continuação e resgata mais um personagem vivido no primeiro filme, em 1988: Lydia Deetz, capaz de interagir com o mundo dos mortos.
“A ideia era: você não pode encher o filme de Beetlejuice, porque isso iria arruiná-lo. O Beetlejuice não dirige tanto a história quanto no primeiro. Ele faz mais parte da trama, ao contrário do primeiro, onde ele aparecia e conduzia o filme um pouco.”, disse Keaton à GQ.
Nascido nos Estados Unidos, Michael John Douglas viveu no Condado de Allegheny, na PensilvÃ¢nia, antes de se consolidar como ator.
A parceria dele como Tim Burton é que alavancou sua carreira. Ele foi escolhido por Tim Burton para encarnar o bio-exorcista Beetlejuice no filme homônimo, que tornou-se um sucesso mundial.
No longa-metragem, o público acompanha um casal de fantasmas - interpretados por Geena Davis e Alec Baldwin - que tentam assombrar os novos moradores de sua antiga casa,
O orçamento de Beetlejuice foi de US$ 15 milhões, com apenas US$ 1 milhão entregue ao trabalho de efeitos visuais. Considerando o alcance dos efeitos, que incluíam stop motion, animação de substituição, maquiagem protética, marionetes e tela azul.
Burton também escolheu Keaton para interpretar o herói Bruce Wayne (o Batman), no filme de 1989. O estúdio hesitou, por conta dos diversos papéis cômicos que o ator havia interpretado até então.
Mas acabou contratando Michael Beaton para o papel do Homem-Morcego. E deu certo. Sua interpretação convenceu a crítica e o público e o consagrou de vez.
As filmagens ocorreram no Pinewood Studios entre outubro de 1988 e janeiro de 1989. O orçamento encaminhado foi de $ 30 milhões a 48 milhões de dólares
O sucesso o fez reprisar o papel do homem-morcego em Batman Returns (1992). Nas produções, o artista contracenou com alguns dos melhores vilões da história dos quadrinhos: Coringa (Jack Nicholson), Pinguim (Danny Devito) e Mulher-Gato (Michelle Pfeiffer).
Keaton chegou a ser convidado para reprisar o papel em Batman Forever, mas declinou após a saída de Burton do projeto. Assim, o ator também estava insatisfeito com o valor oferecido pelo estúdio, sendo então substituído por Val Kilmer.