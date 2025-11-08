Criadores geniais: Divertidos desenhos da dupla Hanna e Barbera

Scooby-Doo (1968) - O cão medroso - mascote de um grupo de caçadores de fantasmas - é o mais famoso personagem de Hanna & Barbera, ao lado de Tom e Jerry e Flintstones. Estes três desenhos e mais os Jetsons formam o grupo das quatro obras-primas da animação dos artistas. Mas Scooby é o mais longevo.