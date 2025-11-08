Galeria Naufrágio no Quênia pode ser da viagem derradeira de Vasco da Gama Arqueólogos acreditam que um naufrágio na costa do Quênia possa ser de um navio usado na última viagem do português Vasco da Gama. A embarcação está no recife de Ngomeni, nas águas de Malindi. Por Lance

Ernesto Casanova wikimedia commons