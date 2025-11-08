Galeria

Santiago Calatrava, arquiteto do Museu do Amanhã tem obras icônicas pelo mundo

O arquiteto Santiago Calatrava, 74, acumula obras icônicas pelo mundo. Entre elas está o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A seguir, o Flipar mostra a trajetória e alguns dos trabalhos mais conhecidos do espanhol.

Por Lance
Reprodução do Youtube Canal ArchDaily

Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.

Divulgação

Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.

- Wilson Center/Wikimédia Commons

Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York

Reprodução do Youtube Canal ArchDaily

A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas - esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.

Creative Commons

Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!

Carlos Adampol Galindo/Wikimédia Commons

Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha - Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.

Galván/Wikimedia Commons

Cidade das Artes e das Ciências, em Valência - Um complexo arquitetônico futurista desenhado por Calatrava com o também arquiteto Félix Candela. É composto por diversas construções como o L’Hemisfèric, Museu Príncipe Felipe, Umbracle, Oceanogràfic, Palau de les Arts Reina Sofía, ponte e arena L’Àgora.

l - Diego Delso/Wikimédia Commons

Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro - Estrutura inspirada em bromélias do Jardim Botânico que parece flutuar e dialoga com a paisagem, incorporando conceitos de sustentabilidade como iluminação, ventilação natural e integração com a Baía de Guanabara.

Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons

O Museu do Amanhã foi inaugurado no dia 17 de dezembro de 2015. A estrutura foi erguida ao lado da Praça Mauá, na zona portuária, e tornou-se símbolo da revitalização da região.

Arne Müseler/Wikimédia Commons

Turning Torso, em Malmö, na Suécia - Arranha-céu com geometria torcional inspirada na espinha humana, mesclando escultura e habitação.

David Castor/Wikimédia Commons

Estação ferroviária Liège-Guillemins, em Liège, na Bélgica - Um terminal ferroviário com cobertura de grande leveza e transparência, evocando asas abertas e uma atmosfera acolhedora.

Bert Kaufmann/Wikimédia Commons

Pavilhão Quadracci, em Milwaukee, nos Estados Unidos - Elemento móvel semelhante às asas de um pássaro, que abre e fecha conforme a luz do dia.

Michael Hicks /Wikimédia Commons

Oculus – World Trade Center Transportation Hub, em Nova York - Estação de transporte que simboliza esperança e renascimento, com design que remete a uma ave abrindo suas asas.

Divulgação

Pont de Bac de Roda, em Barcelona - Projetada como parte de um plano de revitalização urbana, a ponte conecta dois bairros antes separados pela linha ferroviária, simbolizando integração e modernidade.

Goyo Arriaga/Wikimédia Commons

Yuan Ze University Project, em Taiwan - Complexo que integra arquitetura e engenharia com forte identidade escultural. Desenvolvido para o campus da Universidade Yuan Ze, o projeto abriga espaços acadêmicos e de convivência em estruturas marcadas por linhas fluidas, amplas áreas envidraçadas e elementos que favorecem a iluminação natural.

Divulgação

Puente de la Mujer, em Buenos Aires - Localizada no bairro de Puerto Madero, é uma ponte giratória para pedestres. Inspirada na figura de um casal dançando tango, sua estrutura assimétrica é sustentada por um mastro inclinado de 39 metros, do qual partem cabos de aço que seguram a plataforma.

Jorge Lascar/Wikimédia Commons

Estação do Oriente, em Lisboa, Portugal - Exemplar impressionante de arquitetura contemporânea que une funcionalidade e design, com sua estrutura metálica que lembra uma floresta futurista, iluminada por amplos painéis de vidro, tornando-se um marco urbano e um polo de mobilidade na cidade.

W.Rebel /Wikimédia Commons

Calatrava foi vencedor do Prêmio Europeu de Arquitetura em 2015, que destacou sua fusão harmoniosa entre arquitetura, engenharia e arte.

- Divulgação

Santiago Calatrava é um arquiteto visionário que cria estruturas que parecem vivas - que respiram, se movem e nos emocionam.

Diliff /Wikimédia Commons

Veja Mais