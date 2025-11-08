Galeria

Grécia descobre cemitério de navios

O Governo da Grécia revelou o descobrimento de um antigo cemitério de navios no Estreito de Kassos, que fica na costa do país.

O local fica em uma passagem de 45 km de largura, a leste da ilha de Creta, próximo à ilha de Kasos.

A equipe descobriu dez navios naufragados no total, de diferentes épocas. Geólogos, mergulhadores profissionais, engenheiros e historiadores estiveram envolvidos na pesquisa.

Espera-se que a descoberta dos navios possa ajudar a contar a história da região com base nos destroços e objetos encontrados no fundo do Mar Egeu.

A equipe usou um sonar para mapear o estreito, identificando locais para mergulho.

As escavações foram feitas em profundidades variando de 19 metros a 47 metros. O navio mais antigo descoberto pelos pesquisadores gregos remonta a 3.000 a.C., durante a Idade do Bronze.

Também foram encontrados navios de diferentes épocas, como da Era Clássica, do período Helenístico (quando a região era governada por Alexandre, o Grande) e após o domínio romano.

Entre os navios mais novos, destaca-se um pequeno barco de madeira que participou da Segunda Guerra Mundial.

Os arqueólogos identificaram a origem de cada navio com base em suas características físicas e sua carga. As análises sugerem que eles vieram de lugares como África, Ásia Menor, Espanha e Itália.

Dentre os vários objetos encontrados durante a pesquisa, estão uma ânfora espanhola do ano 150 e uma âncora de pedra da Grécia Antiga.

Com um litoral de quase 8 mil km, a costa brasileira também é palco de grandes cemitérios de navio. Além do período das grandes navegações portuguesas, que aportavam por aqui, a Segunda Guerra também deixou inúmeros navios brasileiros e alemães debaixo d’água.

Um dos lugares com mais naufrágios é o arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia. Lá, o ponto conhecido como 'cargueiro Rosalina' se tornou um ponto de mergulho popular entre curiosos e mergulhadores.

Outro navio famoso que afundou na costa brasileira foi o 'Príncipe de Astúrias', que naufragou em 1916 em Ilhabela, São Paulo. Hoje em dia é considerado um dos mais pontos de mergulho mais difíceis do Brasil, por conta do mar constantemente agitado no local.

Para mergulhar até o Príncipe de Astúrias, é essencial ser um mergulhador experiente. No local do naufrágio, as águas são escuras, com visibilidade média de apenas 3 metros, o que dificulta a orientação e a movimentação entre os destroços.

O Príncipe de Astúrias está quase paralelo à costa e bastante desmantelado devido às explosões que ocorreram no naufrágio.

Outro navio dos mais visitados é o Corveta Ipiranga, que naufragou em Fernando de Noronha em 1983. Seus destroços estão numa profundidade aproximada de 62 metros.

Já o naufrágio do navio 'Prince', que aconteceu em 26 de Julho de 1752, permanece até hoje envolto em mistérios. Uma das teorias aponta para Natal, em Pernambuco.

Outro possível local para o naufrágio do 'Prince' é a Ilha de Ascensão, uma pequena ilha britânica no oceano Atlântico Sul.

Ao longo da história do Brasil, desde sua descoberta no século 16, estima-se que mais de 300 naufrágios ocorreram só no Rio de Janeiro.

Um desses naufrágios é o do vapor Buenos Aires. Lançado ao mar em 1829, ele era considerado um dos mais modernos para transporte de cargas e passageiros.

Em 1890, o navio estava navegando da Bahia para o Rio de Janeiro quando uma de suas caldeiras explodiu. Pouco depois, alguns passageiros viram uma ilha e um farol se aproximando e avisaram o capitão, mas ele não deu atenção.

Quando finalmente foi ao convés, percebeu que estavam prestes a colidir com a Ilha Rasa, no Rio de Janeiro. Hoje, o local se tornou um dos mais populares para mergulhadores profissionais.

