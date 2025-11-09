Guajará-Mirim: a cidade esquecida que guarda os trilhos da história

Embora a travessia principal de Guajará-Mirim a Guayaramerín ainda seja fluvial, está em curso projeto para uma ponte sobre o Rio Mamoré. A construção foi autorizada em agosto de 2025 após mais de um século de discussão. Será uma ponte com pista dupla para veículos e passagem para pedestres, a fim de integrar ainda mais os países e facilitar o escoamento da produção brasileira.