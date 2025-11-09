Record investe em mais um drama turco. Conheça os astros da Turquia.

Engin AkyÃŒrek â?? Nascido em 12 de outubro de 1981, foi protagonista de diversas novelas turcas de sucesso internacional e Ã© um dos atores mais exportados da Turquia. Destacam-se suas atuaÃ§Ãµes em â??Dinheiro Sujo e Amorâ?, que lhe rendeu uma indicaÃ§Ã£o ao Emmy Internacional de Melhor Ator, â??FatmagÃŒl â?? A ForÃ§a do Amorâ? e â??A Filha do Embaixadorâ?.