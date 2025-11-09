Uma seleção de filmes que atraem o público com loops temporais

Trata-se de um subgênero que consegue ser versátil o suficiente para se adaptar à comédia, terror e ação devido à sua criatividade e capacidade de surpreender o público. Relembre agora 10 filmes marcantes com loops temporais!
'Feitiço do Tempo' (1993): Talvez o maior clássico dessa lista, 'Feitiço do Tempo' é um filme de comédia romântica dirigido por Harold Ramis e estrelado por Bill Murray e Andie MacDowell.
Na trama, Phil Connors é um meteorologista egocêntrico que se vê preso em um loop temporal enquanto precisa cobrir o evento anual do Dia da Marmota, na pequena cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia.
'12 Encontros Antes do Natal' (2011): Nesta comédia romântica de Natal, a jovem Kate (Amy Smart) acorda depois de um horrível encontro às cegas na véspera do feriado e descobre que está revivendo aquele mesmo dia várias vezes.
O detalhe é que no mesmo dia ela também estava tentando reatar o namoro com um ex-namorado, o que provoca uma série de situações divertidas.
'Terror nos Bastidores' (2015): O filme é uma sátira que conta a história de Max, uma adolescente que é transportada 'para dentro' de um filme de terror.
O filme homenageia os clássicos do gênero dos anos 80, como 'Acampamento Sangrento' e 'Sexta-Feira 13', e brinca com os clichês e convenções desse estilo cinematográfico.
'Mate Ou Morra' (2020): Dirigido por Joe Carnahan, o filme conta com Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts e Michelle Yeoh no elenco.
A trama segue Roy Pulver, um ex-agente das forças especiais que se encontra preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente. Cada vez que ele acorda, é atacado por assassinos altamente qualificados que tentam matá-lo.
'A Morte te Dá Parabéns' (2017): Esse é um filme de terror com uma pitada de comédia que deve te prender do início ao fim.
A história gira em torno de Tree Gelbman, uma jovem universitária que, em seu aniversário, é brutalmente assassinada. No entanto, ao invés de seguir para o além, ela acorda repetidamente no mesmo dia, revivendo sua morte de maneiras cada vez mais bizarras.
'Antes que Eu Vá' (2017): É um filme de drama e mistério baseado no romance homônimo de Lauren Oliver. A história segue Samantha 'Sam' Kingston (Zoey Deutch), uma adolescente popular que parece ter a vida perfeita.
Tudo muda no Dia do Cupido, quando, após uma festa, Sam e suas amigas sofrem um acidente de carro e, inexplicavelmente, ela acorda no mesmo dia, condenada a revivê-lo repetidamente.
'O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas' (2021): O filme apresenta uma história de amor adolescente, mas com um toque especial. A trama gira em torno de Margaret e Mark, dois jovens que se encontram presos em um loop temporal
Enquanto Mark busca desesperadamente uma forma de escapar do loop, Margaret, por outro lado, decide aproveitar ao máximo cada segundo.
'O Predestinado' (2014): Estrelado por Ethan Hawke, o filme é uma ficção científica que conta uma história complexa e cheia de mistérios.
A trama gira em torno de um agente temporal que viaja para o passado a fim de impedir a ação de um perigoso terrorista conhecido apenas como 'O Detonador'.
'Contra o Tempo' (2011): Estrelado por Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga e Jeffrey Wright, o filme segue um piloto de helicóptero do Exército dos EUA que acorda em um trem com destino a Chicago, sem lembrar como chegou lá.
Acontece que o soldado foi enviado para os últimos oito minutos de vida de um homem que morreu em um atentado à bomba e agora precisa descobrir uma maneira de salvá-lo.
'No Limite do Amanhã' (2014): Com Tom Cruise no papel principal, essa é uma ficção científica que combina ação frenética com uma trama inteligente sobre viagem no tempo.
Na trama, o Major William Cage (Cruise), um oficial sem experiência em combate, é enviado para a linha de frente, onde é rapidamente morto. No entanto, ele descobre que está preso em um loop temporal, revivendo o mesmo dia de batalha repetidamente.