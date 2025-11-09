Fora de cena: atores que decidiram se afastar das telas

Cameron Diaz: Conhecida por filmes como 'As Panteras' e “O Amor Não Tira Férias”, a atriz se afastou de Hollywood em 2014 com o intuito de cuidar da saúde mental e ter mais tempo com a família.
Dez anos depois, em 2024, Diaz voltou às telas no filme 'De Volta à Ação', ao lado de Jamie Foxx.
Jack Nicholson: Uma das grandes lendas do cinema, Jack Nicholson se aposentou em 2010, quando atuou na comédia romântica 'Como Você Sabe'.
Segundo rumores, o ator vinha enfrentando dificuldades para decorar alguns textos.
Rick Moranis: Conhecido por comédias como 'Querida, Encolhi as Crianças' e 'Os Caça-Fantasmas', Moranis se afastou dos holofotes nos anos 1990 para cuidar de seus filhos após a morte da esposa.
Desde então, ele só tem feito trabalhos de dublagem e participado de alguns comerciais.
Daniel Day-Lewis: Vencedor de três Oscars, o ator anunciou em 2017 que 'Trama Fantasma' seria seu último filme.
Porém, passados oito anos, o ator voltou às telonas em 'Anemone', por um motivo especial: o filme écdirigido pelo seu filho, Ronan Day-Lewis.
Eva Mendes: A atriz despontou no início dos anos 2000, tendo atuado em filmes como “Hitch, Conselheiro Amoroso”, “Motoqueiro Fantasma” e “Os Donos da Noite”.
Desde “Lost River”, lançado em 2014, ela decidiu dar um tempo para se dedicar à família, à maternidade e ao empreendedorismo, tanto que lançou uma linha de produtos de beleza e a própria marca de esponjas de lavar louça.
David Caruso: o ator ficou famoso por interpretar o agente Horatio Caine, na série “CSI: Miami”, que foi ao ar de 2002 a 2012.
Hoje aposentado, o ator é um dos donos de uma loja de roupas chamada 'Steam', em Miami.
Jack Gleeson: O ator que interpretou o cruel Joffrey Baratheon em 'Game of Thrones' optou por deixar a atuação após o fim de seu arco na série, em 2014, quando ainda tinha 22 anos.
No entanto, a partir de 2020 voltou a atuar tanto no cinema quanto na TV. Em 2023, ele trabalhou em 'Na Terra de Santos e Pecadores' ao lado de Liam Neeson.
Bridget Fonda: Neta de Henry Fonda e estrela de filmes como 'O Poderoso Chefão 3' e 'Jackie Brown', a atriz se afastou da carreira após sofrer um acidente de carro em 2003 e nunca mais voltou a atuar.
Desde então, ela optou por levar uma vida mais privada ao lado do marido, o renomado compositor Danny Elfman.
Meg Ryan: Um ícone das comédias românticas, Meg Ryan estourou para o mundo no clássico do gênero “Harry e Sally: Feitos Um Para o Outro”, de 1989.
Ela foi recebendo cada vez menos papéis depois dos anos 1990 até que decidiu se aposentar em 2015. Em 2023, retornou em 'O que Acontece Depois', que ela mesma dirigiu.