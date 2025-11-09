Aves, ocos e florestas: monitoramento de ninhos revela dinâmica na Mata Atlântica

O estudo mostrou que cavidades escavadas têm baixa adequação e são pouco reutilizadas por aves secundárias, ao contrário das cavidades naturais. Especialistas destacam que florestas maduras, com árvores grandes e decomposição lenta da madeira, são essenciais para a formação de ocos de qualidade, reforçando que silvicultura não substitui a complexidade ecológica de uma floresta nativa.
Foram identificadas 14 espécies escavadoras e 58 secundárias que dependem de cavidades já existentes. A ocupação foi monitorada com câmeras de vídeo de 1,8 centímetro, guiadas por sinais como vocalizações e escavações recentes. Apenas 20% das cavidades usadas por aves secundárias foram criadas por escavadores, indicando que essa dependência não é universal e varia conforme o ambiente.
Quando alguém pede para imaginar um ninho, a imagem tradicional vem à mente. Mas existem diversos tipos curiosos pelo mundo. Os ninhos são estruturas construídas por animais, principalmente aves, para abrigar e proteger seus filhotes. Eles servem para evitar o acesso de predadores e para permitir o desenvolvimento das crias.
Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat.
Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos:
João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.
Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.
Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar.
Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas conectando folhas com um delicado fio de seda produzido por suas larvas. O resultado são estruturas que se estendem por diversas folhas, lembrando pequenos condomínios naturais.
Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.
Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.
Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.
Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.
Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sente ameaçado ou quer manter seuS filhotes seguros.
Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.
Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.
Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de três metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.