Notícias Sala dos Milagres será inaugurada no Cristo Redentor Na semana de 20 de dezembro, o Santuário Cristo Redentor ganhará a Sala dos Milagres, espaço dedicado a agradecimentos por graças recebidas. A inauguração marca o encerramento do Ano Santo e será um gesto concreto do Jubileu. Visitantes poderão pendurar fotos e símbolos de fé como forma de gratidão. Por Lance

Luciola Vilella/MTur