Sala dos Milagres será inaugurada no Cristo Redentor

Padre Omar, reitor do santuário, dará graças na nova sala por sua recuperação após um grave acidente de carro na Venezuela, em julho, que resultou na fratura de oito costelas. Ele afirma que colocará fotos que representam sua trajetória de cura. A iniciativa, portanto, reforça o papel espiritual do local.
O Cristo Redentor, ícone do Rio de Janeiro e símbolo internacional da fé, agora contará com um espaço físico para manifestações de agradecimento. Segundo Padre Omar, muitas pessoas desejam deixar registros das bênçãos recebidas. A Sala dos Milagres será um ponto de conexão entre fé, memória e devoção.
O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. A imagem premiada conecta arte, fé e reconhecimento internacional ao santuário que agora ganha a Sala dos Milagres.
Os jurados analisaram quase 240 mil fotos, feitas por mais de 4,5 mil fotógrafos de 56 países. Donatas é lituano, mas mora no Brasil desde 2013, de acordo com a Wikimedia Brasil.
Erguido a 710 metros de altura no topo do Corcovado, é um dos monumentos mais famosos do mundo, abraçando a cidade do Rio de Janeiro com seus braços abertos que chegam a 28 metros de uma ponta à outra.
Mais do que um ponto turístico, a estátua, no estilo Art Deco, é um símbolo da fé católica, da esperança e da cultura brasileira.
A ideia da construÃ§Ã£o de uma grande estÃ¡tua religiosa no topo do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em 1859 pelo padre Pedro Maria Boss e sÃ³ ganhou impulso em 1921, com a aproximaÃ§Ã£o do centenÃ¡rio da IndependÃªncia do Brasil.
A concepção da estátua foi realizada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e o desenho final da face de Cristo foi feito pelo escultor francês Paul Landowski.
A construção durou nove anos e envolveu o trabalho de centenas de operários.
Em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi finalmente inaugurado, tornando-se um marco instantâneo da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Cristo Redentor é um lugar de peregrinação para fiéis de todo o mundo, e se tornou um símbolo da fé e da esperança.
Para chegar ao monumento, os visitantes podem usar um trem que sobe a encosta do Corcovado, com vista para a Mata Atlântica, ou optar por vans e trilhas que levam ao topo.
Em 2007, o Cristo foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, consolidando seu status como um dos destinos turísticos mais importantes do planeta.
Durante o ano, diversos eventos são realizados na base do Cristo Redentor, como missas, shows e apresentações culturais.
No interior do pedestal do Cristo Redentor, há uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Somando a altura da estátua com a do pedestal (38 metros), o Cristo Redentor é a terceira maior escultura de Jesus Cristo no mundo.
A construção, que utilizou concreto armado e um revestimento de pedra-sabão (um material resistente ao tempo e fácil de ser moldado), foi uma empreitada desafiadora devido ao terreno íngreme e à falta de tecnologia avançada na época.
O monumento também é um ícone cultural, presente em filmes, músicas e obras de arte. Relembre algumas produções que mostraram o Cristo Redentor!
'O Homem do Rio' (1964): Neste filme de ação francês, Jean-Paul Belmondo vive um aventureiro que precisa encontrar um tesouro escondido no Rio de Janeiro. Em sua jornada, ele escala o Cristo Redentor em uma cena memorável.
'007 Contra o Foguete da Morte' (1979): Com Roger Moore no papel principal, o agente secreto britânico enfrenta perigos no Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor como testemunha de suas acrobacias.
'2012' (2009): O blockbuster de Roland Emmerich apresenta um cenário apocalíptico, no qual o Cristo Redentor é um dos monumentos destruídos por desastres naturais.
'Velozes e Furiosos 5: Operação Rio' (2011) - Este filme da franquia 'Velozes e Furiosos' tem várias cenas ambientadas no Rio de Janeiro, incluindo vistas panorâmicas que mostram o Cristo Redentor.
'Rio' (2011) - Embora seja um filme de animação, 'Rio' mostra o Cristo Redentor em várias cenas, destacando a vida vibrante da cidade e seus marcos famosos.