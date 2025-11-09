Celebridades e TV Piseiro no Rio: João Gomes será atração na Festa da Virada em Copacabana João Gomes será uma das atrações da festa da virada em Copacabana. A escolha pelo cantor de forró e piseiro foi impulsionada pelo sucesso da gravação de seu DVD na Lapa, que reuniu cerca de 50 mil pessoas. O evento destacou o poder de mobilização do artista e seu impacto cultural no Rio de Janeiro. Por Lance

Reprodução Youtube