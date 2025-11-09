Celebridades e TV

Piseiro no Rio: João Gomes será atração na Festa da Virada em Copacabana

João Gomes será uma das atrações da festa da virada em Copacabana. A escolha pelo cantor de forró e piseiro foi impulsionada pelo sucesso da gravação de seu DVD na Lapa, que reuniu cerca de 50 mil pessoas. O evento destacou o poder de mobilização do artista e seu impacto cultural no Rio de Janeiro.

Por Lance
Reprodução Youtube

Segundo a Riotur e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o show na Lapa gerou 11 milhões de reais para a economia carioca. O cálculo considerou gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer, com base em dados do IFec RJ. O evento evidenciou o potencial turístico e comercial da música popular.

Divulgação

O prefeito Eduardo Paes viu nos números da Lapa o potencial de João Gomes para o réveillon. Agora, o pernambucano retorna ao Rio para se apresentar em um dos maiores palcos do país. A expectativa é a de que sua presença atraia multidões e reforce o papel da música nordestina na celebração nacional.

Reprodução Youtube

No dia 24 de outubro de 2025, João Gomes emocionou Zeca Pagodinho ao homenagear Kara Veia durante um encontro descontraído em um bar. O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

João Gomes fez a gravação de seu novo DVD nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. Representou, por sinal, um marco importante na carreira do cantor e consolidou sua posição como um dos principais nomes da música nordestina e do piseiro.

Reprodução X /@eduardopaes

O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e outros cantores.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

O cantor subiu ao palco ao lado do filho mais velho, Jorge, para cantar uma música em sua homenagem. A esposa Ary Mirelle também participou do momento e recebeu um beijo carinhoso.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Em setembro de 2025, nasceu Joaquim, o segundo filho.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

O cantor nasceu no dia 31 de julho de 2002, na cidade de Serrita, no sertão de Pernambuco, Brasil.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Ainda criança, João Gomes integrou o coral da igreja que frequentava, o que lhe deu os primeiros contatos com o canto e com a música em comunidade.

Reprodução Youtube

Ele também cursou técnico em agropecuária no Instituto Federal do Sertão Pernambucano.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

A carreira musical de João Gomes começou a ganhar impulso em 2019, quando ele passou a divulgar vídeos nas redes sociais e a reunir seguidores, apesar de ainda não ser conhecido nacionalmente.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

O grande salto veio em 2021, quando sua canção “Meu Pedaço de Pecado' viralizou em plataformas como TikTok e Spotify.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Também em 2021, João Gomes lançou o álbum de estreia intitulado “Eu Tenho a Senha”, que contou com sucessos como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e a faixa-título “Eu Tenho a Senha”.

Divulgação

O álbum consolidou sua presença no cenário musical brasileiro, especialmente no gênero piseiro e forró.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Nos anos seguintes, João Gomes manteve uma produção constante, lançou novos álbuns e consolidou sua presença no cenário musical com um ritmo intenso de trabalho.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Atualmente, João Gomes conta com cinco álbuns de estúdio lançados e mais de 40 singles disponíveis nas plataformas digitais.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Entre suas canções mais conhecidas está “Minha Deusa”, lançada após o sucesso do álbum “Eu Tenho a Senha”. Outros sucessos que marcaram sua trajetória incluem “Se For Amor” e “Dengo”.

Reprodução Youtube

Além dessas, faixas como “Metade de Mim”, “Tá Sofrendo Porque Quer”, “Meu Cafofo” e “Aquelas Coisas” estão entre as mais conhecidas.

Reprodução Instagram / @joaogomescantor

Entre seus lançamentos, também se destacam parcerias com artistas como Felipe Amorim, Tarcísio do Acordeon, Gabi Martins, Vitor Fernandes e até o humorista Whindersson Nunes.

Reprodução Youtube

Ele é reconhecido por mesclar o forró tradicional, o piseiro e influências nordestinas com linguagem moderna, o que ajudou a ampliar seu alcance para além das festas regionais.

Reprodução Instagram

Veja Mais