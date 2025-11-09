Museu em Santos preserva acervo arqueológico do litoral paulista

São milhares de fragmentos de louças e vidros, na maioria itens importados, que mostram as peças usadas pela elite da região, entre o fim dos anos 1800 e os primeiros anos do século 20.
A descoberta desse tesouro arqueológico foi feita durante uma escavação para construção de apartamentos. E os responsáveis pela obra informaram aos pesquisadores sobre o material encontrado pela equipe.
Os objetos remontam à ocupação da região no século 19. A elite santista se mudou para o Paquetá a partir de 1820, mas com aumento de fluxo em 1860, com a estação ferroviária no Valongo.
Em meados do século 20, a região sofreu processo de desvalorização, com os casarões transformados em cortiços.
E, mais recentemente, os cortiços foram revitalizados para a construção de conjuntos residenciais populares (COHAB).
Há pelo menos 8 sítios arqueológicos em Santos, segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), como o Engenho São Jorge dos Erasmos.
AlÃ©m destes, existem ao menos dez fichas de registros de sÃtios arqueolÃ³gicos ainda nÃ£o homologadas no CNSA, como o Valongo.
As peÃ§as raras serÃ£o levadas para o Museu Municipal Elizabeth Aytai, no municÃpio de Monte Mor, a 200km de Santos.
O museu foi fundado em 5 de novembro de 1988, fruto do trabalho do Dr. Desidério Aytai, antropólogo húngaro radicado no Brasil.
O local Ã© um verdadeiro santuÃ¡rio da histÃ³ria do Brasil, com um acervo variado de documentos importantes.
O Museu Municipal Elizabeth Aytai também conta com objetos pré-históricos locais, encontrados em escavações iniciadas em 1972, no sítio Rage Maluf, entre outros. O museu tem, ainda, uma Opy (Casa de Saberes Ancestrais).
A Opy foi construída na área externa do Museu Municipal Elizabeth Aytai e abriga eventos, oficinas e diversas atividades artísticas ligadas aos povos originários. Uma forma de valorizar a cultura indígena.
Referência antropológica e histórica na região, o museu 'exporta' suas atividades para outras cidades do interior paulista, recebendo professores e historiadores.
O Museu Municipal Elizabeth Aytai também realiza eventos sobre a vida mais recente na sociedade, como aparelhos eletrodomésticos que viraram relíquias.