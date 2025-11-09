Animais

Cientistas revelam novas espécies de libélulas

Cientistas do Instituto Federal de Minas Gerais descobriram recentemente duas novas espécies de libélula, encontradas no Parque Nacional Grande Sertão: Veredas, entre Minas Gerais e Bahia.

Divulgação IFMG

A primeira faz parte do gênero Argia e por isso ganhou o nome de Argia Sertaneja, em homenagem ao sertão brasileiro.

Divulgação IFMG

A segunda, do gênero Minagrion, foi batizada de Minagrion Vereda, em homenagem ao parque, que é uma das principais unidades de conservação do Cerrado, importante bioma na diversidade da Natureza no Brasil.

Divulgação IFMG

As libélulas são insetos fascinantes que servem como indicadoras ecológicas, já que sua presença está frequentemente associada à boa qualidade da água em ambientes aquáticos. Veja curiosidades sobre elas.

Imagem de Anna K por Pixabay

Imagem de guentherlig por Pixabay

São predadoras eficientes tanto na fase adulta quanto na larval, alimentando-se de mosquitos e pequenos insetos aquáticos.

Pixabay

As libélulas passam por uma metamorfose incompleta. O ciclo de vida inclui três fases: ovo, ninfa (ou larva) e adulto.

Imagem de winterseitler por Pixabay

São importantes indicadores de qualidade ambiental e biodiversidade, ajudando a monitorar a saúde dos ecossistemas aquáticos e terrestres.

Imagem de Melanie por Pixabay

As libélulas são encontradas em quase todos os países ao redor do mundo, exceto nas regiões extremamente frias, como a Antártida.

Imagem de katja por Pixabay

Elas frequentam uma ampla variedade de habitats, mas preferem áreas próximas a corpos d'água, como lagos e rios, onde suas larvas se desenvolvem.

Filipe Frazao/Wikimédia Commons

E é justamente para a fase larval que lagos e lagoas são ambientes ideais para as libélulas, pois as larvas muitas vezes ficam escondidas entre pedras e vegetação subaquática.

Reprodução TV Globo

O desenvolvimento das larvas também ocorre em pântanos e brejos- ambientes com vegetação densa e água parada .

Filipefrazao wikimedia commons

Embora estejam principalmente associadas a corpos d'água, as libélulas adultas podem ser encontradas em áreas terrestres ao redor de seus habitats aquáticos, como jardins e parques.

Garden tourist wikimedia commons

As libélulas apresentam uma ampla gama de cores, que podem variar bastante entre as espécies e até mesmo entre os gêneros (macho ou fêmea) dentro da mesma espécie.

Imagem de robertoangaroni por Pixabay

A Libélula Vermelha é um nome comum para várias espécies da família Libellulidae que apresentam cores brilhantes, como a Sympetrum sanguineum, conhecida como Libélula Sangüínea ou Libélula de Fogo

Wagner Campelo Flickr

Imagem de Anna K por Pixabay

