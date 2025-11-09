Pra quem não viu: Brasileiro passa por todos os países do mundo em tempo recorde

“Estou muito feliz por esse título que me dá representatividade, pois meu maior objetivo sempre foi inspirar minha família, amigos e a comunidade onde cresci que podemos superar as dificuldades', vibrou.
Em entrevista ao portal Só Notícia Boa, o brasileiro revelou que investiu R$ 750 mil ao longo de dois anos e meio para completar sua jornada.
Natural da maior comunidade de Osasco (SãoPaulo), Robson contou que fez todos os percursos sozinho e ainda afirmou que faria tudo novamente.
Para ele, a Ásia foi o continente mais marcante. O brasileiro disse que Japão, Tailândia e Vietnã são os lugares que mais gostaria de retornar no futuro.
“Meu sonho grande de conhecer o mundo todo e viver. Para mim, de nada vale acumular, a felicidade é a nova riqueza. E essa a mensagem que desejo continuar espalhando”, comentou Robson.
Robson também se tornou o primeiro homem negro a atingir o feito. 'Quando eu descobri que apenas 150 pessoas conseguiram fazer isso, e que delas nenhuma era negra, eu quis ser essa primeira', relatou.
'Não é comum ver viajantes negros nas estradas. De cada dez viajantes que eu encontrava, nove eram brancos. E os que eram negros costumavam ser franceses ou americanos. Na Europa eu senti muito isso', contou o recordista.
Por outro lado, o brasileiro acha que o fato de ser negro também o ajudou em determinadas situações:
'Talvez eu tenha tido acesso a comunidades na África que uma pessoa branca não teria —especialmente em países em guerra, como Níger, Burkina Fasso e Mali'.
A oficialização do recorde veio no dia 18/10, após os juízes validarem sua conquista. No total, ele viajou por 2 anos e 42 dias.
Antes de Robson, o dono do recorde era o norte-americano Yili Liu, que completou o feito em 3 anos e 3 meses.
Durante o processo de planejamento da viagem, Robson se tornou influenciador digital e colunista em veículos de comunicação. Antes, ele chegou a ser gestor de um hospital.
E o brasileiro já tem um novo projeto: visitar favelas das 27 capitais do Brasil com o propósito de encontrar boas histórias e ajudar a concretizar sonhos.
Ele se define como a “personificação do brasileiro que não desiste e que, com alegria e sabedoria, segue transformando sua trajetória”.
'Eu sinto essa responsabilidade do que é levar o nome do Brasil nessa busca pelo recorde. Agora, quando alguém pesquisa quem foi o homem mais rápido a dar a volta ao mundo, vê que o recorde é de um brasileiro', disse.
AlÃ©m de percorrer favelas, Robson jÃ¡ tem como projetos futuros a produÃ§Ã£o um livro e um documentÃ¡rio sobre a viagem (na foto, o brasileiro aprecia as estrelas no Deserto do Atacama, no Chile).