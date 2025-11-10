Homem misterioso que disse ter ‘188 anos’ virou lenda na internet

Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.
Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.
A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.
A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.
Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.
Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).
O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.
Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos.
O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.
De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de 'santo'.
Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.
No entanto, a narrativa de que ele teria sido â??resgatadoâ? de uma caverna nÃ£o passou de uma interpretaÃ§Ã£o exagerada.
O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição.
Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.
Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.
Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.
Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos.
Siyaram tinha até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.
Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa 'normal' e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente.