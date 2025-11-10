Letal e apavorante: veneno dessa serpente poderia matar 100 homens com uma única dose

Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.
Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.
Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.
Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d'água como rios, lagos e pântanos.
Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.
Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.
As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.
A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d'água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.
Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.
São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.
A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.
Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.
Possui uma coloraÃ§Ã£o que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar Ã confusÃ£o com a jararaca 'original'.
É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul.
A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.
As serpentes do gÃªnero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, sÃ£o serpentes semi-aquÃ¡ticas venenosas pertencentes Ã famÃlia Elapidae.
Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.
Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.
Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.