Letal e apavorante: veneno dessa serpente poderia matar 100 homens com uma única dose

A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.

Museu de História Natural do Condado de Los Angeles

Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.

Aloaiza;Wikimédia Commons

Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.

wikimedia commons Luis Correa

Embora tóxicas e altamente venenosas, as picadas são raras e geralmente ocorrem quando a cobra se sente ameaçada ou presa, como em redes de pesca.

commons wikimedia

Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d'água como rios, lagos e pântanos.

Flickr Douglas P. R.

Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.

Flickr Cezar Mario

Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.

Flickr Eduardo Santos

As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.

Flickr Andre Lucato

A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d'água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.

Flickr POSADA DE LOS ANDAKIES

Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.

Flickr S.Savoy

São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.

Flickr Antoine Baglan

A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.

Flickr Eerika Schulz

Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.

- Reprodução do Facebook

Possui uma coloraÃ§Ã£o que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar Ã  confusÃ£o com a jararaca 'original'.

- ReproduÃ§Ã£o do Facebook

É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul.

- Reprodução do Facebook

A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.

- Reprodução do Facebook

As serpentes do gÃªnero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, sÃ£o serpentes semi-aquÃ¡ticas venenosas pertencentes Ã  famÃ­lia Elapidae.

Creative Commons

Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.

Creative Commons

Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.

Creative Commons

Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.

Creative Commons

